Walmart remata el celular VIVO V40 Lite por menos de $5,000, desbloqueado y con pantalla de 6.67 pulgadas

Walmart aplicó una rebaja directa al Vivo V40 Lite, uno de los celulares de gama media más buscados de la marca china en 2026. El Vivo V40 Lite en su versión de 256 GB de almacenamiento y color blanco bajó de $7,299 a $4,899 pesos, un ahorro directo de $2,400 que representa el 33% sobre el precio de catálogo, una de las rebajas más fuertes registradas para este modelo en lo que va del año.

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El equipo se vende como nuevo, desbloqueado para cualquier compañía telefónica del país, y combina pantalla AMOLED, cámara principal de 50 MP, batería de 5,500 mAh y carga rápida en un paquete pensado para usuarios que buscan un celular de gama media accesible sin entrar al rango de precio de los flagships.

¿Cuánto cuesta el Vivo V40 Lite en Walmart?

El precio final del Vivo V40 Lite de 256 GB en color blanco en Walmart quedó en $4,899 pesos, frente a un precio anterior de $7,299. La diferencia representa $2,400 de ahorro directo sobre el costo de catálogo, equivalente al 33% sobre el precio regular.

Para facilitar la compra, Walmart ofrece este esquema de financiamiento:

Tarjetas de crédito participantes: hasta 6 meses sin intereses de $816.50 pesos

El producto se vende y envía directamente por Walmart, con cobertura nacional, política habitual de devolución dentro de los primeros 30 días posteriores a la compra y garantía oficial del fabricante.

VIVO V40 Lite en Walmart VIVO V40 Lite en Walmart (Walmart)

¿Cuáles son las características del Vivo V40 Lite?

El Vivo V40 Lite es la versión accesible de la línea V40 de Vivo, con especificaciones pensadas para usuarios que priorizan autonomía y diseño sin necesidad de entrar al precio del modelo estándar. Estas son sus especificaciones principales, según la ficha oficial del producto:

Pantalla : AMOLED de 6.67 pulgadas, resolución FHD+, tasa de refresco de 120 Hz, brillo elevado para uso bajo luz solar directa

: AMOLED de 6.67 pulgadas, resolución FHD+, tasa de refresco de 120 Hz, brillo elevado para uso bajo luz solar directa Procesador : Qualcomm Snapdragon en gama media, optimizado para multitarea y consumo de contenido

: Qualcomm Snapdragon en gama media, optimizado para multitarea y consumo de contenido RAM : 8 GB

: 8 GB Almacenamiento : 256 GB

: 256 GB Cámara trasera : principal de 50 MP con sistema de iluminación Aura Light, sensor secundario para retrato

: principal de 50 MP con sistema de iluminación Aura Light, sensor secundario para retrato Cámara frontal : 32 MP con optimización por inteligencia artificial

: 32 MP con optimización por inteligencia artificial Batería : 5,500 mAh con carga rápida

: 5,500 mAh con carga rápida Sistema operativo : Android con la capa Funtouch OS

: Android con la capa Funtouch OS Diseño : acabado delgado en color blanco, biseles reducidos

: acabado delgado en color blanco, biseles reducidos Conectividad: 5G en versiones específicas, WiFi, Bluetooth, NFC

¿Por qué el Vivo V40 Lite gana terreno en gama media?

Tres atributos hacen del Vivo V40 Lite una opción razonable en la gama media mexicana:

Sistema fotográfico Aura Light: el sensor principal de 50 MP integra una iluminación inteligente que mejora los retratos y fotos en interiores con poca luz, una característica diferenciadora frente a competidores en su rango de precio Batería de 5,500 mAh: la capacidad supera al promedio de los celulares de gama media (que suelen llegar a 5,000 mAh), lo que se traduce en autonomía suficiente para más de un día de uso continuo Pantalla AMOLED de 120 Hz: la combinación de tecnología AMOLED con tasa de refresco alta es habitualmente característica de gamas superiores, lo que coloca al V40 Lite por encima del estándar de su segmento

Con este descuento aplicado, el Vivo V40 Lite se posiciona en Walmart como una de las opciones más equilibradas del mercado mexicano en gama media por debajo de los $5,000 pesos, especialmente para usuarios que buscan combinar pantalla AMOLED, cámara con iluminación inteligente y autonomía superior al promedio.

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