El OPPO A40 es un celular de gama media-baja que a diferencia de sus semejantes se destaca por su extrema durabilidad, perfecto para quienes le dan una mala vida a su smartphone.
La certificación de este modelo de OPPO cuenta con un grado militar, además de que —como todos los dispositivos de la marca— cuenta con una batería de larga duración, con una autonomía de 1 a 3 días con un uso moderado, y una carga rápida de 45W, que le toma 1 hora 15 minutos cargar de 0% a 100%.
Asimismo, su pantalla brillante de 6.67 pulgadas con resolución HD te permitirá una visualización fluida del contenido multimedia y una buena respuesta táctil.
Este modelo se creó con una misión clara, resistir caídas e impactos para un uso diario intenso, pero con un precio accesible, ahora a solo $3,408.57 pesos en Amazon con 1 año de garantía.
¿Dónde comprar el OPPO A40 café barato?
El celular de OPPO se vende en Amazon con opciones de hasta 15 meses sin intereses con pagos de $227.23 pesos. Tienes hasta 14 días de devolución sin costo, es enviado directamente por la tienda en línea y cuenta con una memoria de 256 GB y una red de conexión 4G.
Su cámara cuenta con 50 MP, un gran angular y un sensor de parpadeo ideal para capturar los mejores momentos, y una selfie de 5 MP con una apertura de f/2.2 que te permitirá tener retratos de calidad.
Cuenta con linterna ultraluminosa y un altavoz con gran volumen, lo que convierte a este equipo de OPPO en un celular versátil y útil.
