Bodega Aurrera remata la pantalla TCL QLED 4K 65 Pulgadas con Google Assistant y Alexa

En plena temporada de ofertas posteriores al Día de las Madres, Bodega Aurrera sumó a su catálogo de pantallas grandes una de las propuestas más atractivas del mes para quienes buscan renovar el centro de entretenimiento del hogar. La televisión TCL QLED 4K de 65 pulgadas con Google Assistant y Alexa bajó de $12,352 a $10,499 pesos, un ahorro directo de $1,853 que representa el 15% sobre el precio de catálogo, una rebaja relevante para una pantalla QLED con doble compatibilidad de asistentes de voz.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

La rebaja se complementa con un plan de financiamiento accesible para una pantalla de este tamaño: 15 meses sin intereses con pagos de $699.93 pesos, que coloca el costo mensual en un rango cómodo y permite repartir el gasto a lo largo de más de un año sin afectar el flujo mensual del hogar.

¿Cuánto cuesta la pantalla TCL QLED 4K de 65 pulgadas en Bodega Aurrera?

El precio final de la pantalla TCL QLED 4K de 65 pulgadas en Bodega Aurrera quedó en $10,499 pesos, frente a un precio original de $12,352 pesos. La diferencia representa $1,853 de ahorro directo sobre el costo de catálogo, equivalente al 15%, una de las rebajas más interesantes del mes en pantallas QLED de gran formato bajo los 11 mil pesos.

Para facilitar la compra, Bodega Aurrera ofrece este esquema de financiamiento:

Tarjetas de crédito participantes: hasta 15 meses sin intereses de $699.93 pesos

El producto se vende y envía directamente por Bodega Aurrera, con cobertura nacional. La cadena permite además complementar la compra con su esquema de Cashi (monedero electrónico) y con cupones bancarios que pueden combinarse con la oferta para reducir aún más el precio final, una práctica habitual del retailer que diferencia su propuesta dentro del grupo Walmart México. Por el tamaño del empaque (más de 1.45 metros de ancho), conviene verificar accesos del domicilio antes de programar la entrega.

Smart TV TCL QLED 4K 65 Pulgadas en Bodega Aurrera Smart TV TCL QLED 4K 65 Pulgadas en Bodega Aurrera (Bodega Aurrera)

¿Cuáles son las características de la pantalla TCL QLED 4K de 65 pulgadas?

La pantalla TCL forma parte de la línea QLED de la marca, una familia diseñada para entregar colores más vibrantes y un nivel de brillo superior gracias a la tecnología de puntos cuánticos. Estas son sus especificaciones principales:

Tamaño de pantalla : 65 pulgadas (165 cm) con diseño de marcos delgados

: 65 pulgadas (165 cm) con diseño de marcos delgados Resolución : 4K Ultra HD (3,840 x 2,160 píxeles)

: 4K Ultra HD (3,840 x 2,160 píxeles) Tecnología de pantalla : QLED con Quantum Dot para gama de color ultra amplia

: QLED con Quantum Dot para gama de color ultra amplia Color : más de mil millones de tonalidades gracias a la capa de nanocristales Quantum Dot

: más de mil millones de tonalidades gracias a la capa de nanocristales Quantum Dot Alto rango dinámico : compatible con HDR10 para mejor contraste entre zonas claras y oscuras

: compatible con HDR10 para mejor contraste entre zonas claras y oscuras Sonido : compatible con Dolby Audio para una experiencia envolvente sin equipos externos

: compatible con Dolby Audio para una experiencia envolvente sin equipos externos Asistentes de voz : doble compatibilidad con Google Assistant y Alexa integrados

: doble compatibilidad con y integrados Sistema operativo : Smart TV con acceso a plataformas como Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max y Vix

: Smart TV con acceso a plataformas como Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max y Vix Conectividad : múltiples puertos HDMI y USB, WiFi integrado, control remoto incluido

: múltiples puertos HDMI y USB, WiFi integrado, control remoto incluido Funciones inteligentes: control por voz manos libres, integración con dispositivos del hogar inteligente y compatibilidad con Chromecast para transmitir desde el celular

¿Por qué es una buena opción para renovar la sala?

Tres argumentos prácticos hacen de esta pantalla una opción razonable para quienes buscan actualizar su centro de entretenimiento:

Doble asistente de voz integrado: la combinación de Google Assistant y Alexa en una misma pantalla es poco común en este rango de precios. Permite controlar el televisor, buscar contenido, ajustar el volumen, consultar el clima o gestionar focos inteligentes, bocinas y otros dispositivos del hogar sin depender de un solo ecosistema Tecnología QLED por menos de 11 mil pesos: las pantallas QLED suelen ubicarse en rangos de precio superiores a los modelos LED tradicionales, por lo que conseguir 65 pulgadas con Quantum Dot por debajo de los $10,500 representa una ventaja real frente a competidores directos en la misma categoría Plan de pagos accesible: $699.93 al mes durante 15 meses permite incorporar la pantalla al presupuesto familiar sin un golpe único, una fórmula útil para quienes vienen de gastar en regalos del 10 de mayo y buscan una compra grande sin sacrificar liquidez

Con este descuento aplicado, la pantalla TCL QLED 4K de 65 pulgadas con Google Assistant y Alexa se posiciona en Bodega Aurrera como una de las mejores opciones para renovar el centro de entretenimiento del hogar en mayo, especialmente para familias que buscan combinar tamaño, tecnología QLED y compatibilidad total con asistentes de voz. A diferencia de modelos de marcas premium con precios más elevados, esta TCL ofrece prestaciones equivalentes en imagen y conectividad por un costo significativamente menor, lo que la convierte en una alternativa competitiva dentro del segmento de pantallas inteligentes de gran formato.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.