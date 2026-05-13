OFICIAL: Vikingos vs 49ers será el partidazo de la NFL en México en noviembre

¡Ya es oficial! Tras los rumores y con fanáticos pidiendo a sus equipos, la NFL confirmó que en suelo mexicano se vivirá el Minnesota Vikings vs San Francisco 49ers de la semana 11 en la temporada regular, muy cercano al final y con una lucha clara por lugares en los playoffs.

El duelo está programado para el domingo 22 de noviembre en el Estadio Banorte, como parte del Sunday Night Football y marca el regreso de la NFL al país tras la remodelación del recinto.

La NFL está de regreso en la Ciudad de México con el segundo Sunday Night Football que se jugará fuera de Estados Unidos.



Vikings vs 49ers, nos urge que sea 22 de Noviembrehttps://t.co/rYmD0IRVyx



The NFL is back in Mexico City with the second Sunday Night Football game ever… pic.twitter.com/f38Eh2VPgf — NFL México (@nflmx) May 13, 2026

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San Francisco vuelve a México

Los 49ers son uno de los equipos más populares del país, debido a la cercanía de la ciudad con el norte del territorio mexicano; incluso, fueron uno de los dos equipos que jugó el último partido de la NFL en el entonces Estadio Azteca en 2022.

Incluso, la liga de futbol americano estadunidense considera al estadio mexicano como la segunda casa de los de San Francisco.

Otros juegos internacionales de la NFL en 2026

Además, también confirmaron los duelos que se vivirán fuera de Estados Unidos durante el año:

Semana 1: San Francisco 49ers vs Los Angeles Rams el 10 de septiembre en Melbourne, Australia

el 10 de septiembre en Melbourne, Australia Semana 2: Baltimore Ravens vs Dallas Cowboys el 27 de septiembre en Rio de Janeiro, Brasil

el 27 de septiembre en Rio de Janeiro, Brasil Semana 4: Indianapolis Colts y Washington Commanders el 4 de octubre en Londres, Inglaterra (Tottenham Hotspur Stadium)

el 4 de octubre en Londres, Inglaterra (Tottenham Hotspur Stadium) Semana 5: Philadelphia Eagles vs Jacksonville Jaguars el 11 de octubre en Londres, Inglaterra (Tottenham Hotspur Stadium)

el 11 de octubre en Londres, Inglaterra (Tottenham Hotspur Stadium) Semana 6: Houston Texans vs Jacksonville Jaguars el 18 de octubre en Londres, Inglaterra (Wembley Stadium)

el 18 de octubre en Londres, Inglaterra (Wembley Stadium) Semana 7: Pittsburgh Steelers vs New Orleans Saints el 25 de octubre en París, Francia

el 25 de octubre en París, Francia Cincinnati Bengals vs Atlanta Falcons el 8 de noviembre en Madrid, España

el 8 de noviembre en Madrid, España New England Patriots vs Detroit Lions el 15 de noviembre en Munich, Alemania

El último juego es el de México y con él cierran los juegos fueron del territorio estadunidense.

¿Cuándo se llevará a cabo la venta de boletos?

Hasta el momento, no existe información sobre la venta de boletos; sin embargo, la NFL invita a los aficionados a inscribirse en el sitio oficial para que se enteren antes que nadie de esta información.

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