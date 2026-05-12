Ni Samsung ni Motorola: el celular Honor X9c en titanio morado y reconocimiento facial está a precio de remate en Walmart

Mientras Samsung y Motorola dominan las conversaciones en gama media mexicana, una alternativa china llega a Walmart con precio agresivo y un acabado distintivo. El Honor X9c en su versión de 8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento y color titanio morado bajó de $5,999 a $4,441 pesos, un ahorro directo de $1,558 que representa el 26% sobre el precio de catálogo.
El equipo se vende como nuevo, desbloqueado para cualquier compañía telefónica del país, y combina pantalla AMOLED, sistema de seguridad con reconocimiento facial y diseño en color titanio morado, un acabado premium que normalmente se reserva para gamas superiores. Walmart lo incluye en su catálogo de smartphones de gama media con descuento vigente.
¿Cuánto cuesta el Honor X9c en Walmart?
El precio final del Honor X9c de 256 GB en color titanio morado en Walmart quedó en $4,441 pesos, frente a un precio anterior de $5,999. La diferencia representa $1,558 de ahorro directo sobre el costo de catálogo, equivalente al 26% sobre el precio regular, una rebaja sólida para un modelo de gama media con prestaciones premium.
El producto se vende y envía directamente por Walmart, con cobertura nacional, política habitual de devolución dentro de los primeros 30 días posteriores a la compra y garantía oficial del fabricante. La cadena permite además recogida en tienda según disponibilidad regional.
¿Cuáles son las características del Honor X9c?
El Honor X9c es la siguiente generación de la serie X de Honor, con varias mejoras respecto a sus predecesores X8b y X8c. Estas son sus especificaciones principales, según la ficha oficial del producto:
- Pantalla: AMOLED de 6.78 pulgadas, resolución 1.5K, tasa de refresco de 120 Hz, brillo elevado con tecnología de atenuación PWM para reducir fatiga visual
- Procesador: Qualcomm Snapdragon en gama media optimizado para multitarea, juegos móviles y consumo de contenido
- RAM: 8 GB con tecnología Turbo RAM
- Almacenamiento: 256 GB
- Cámara trasera: principal de 108 MP con estabilización óptica (OIS), sensor secundario para retrato
- Cámara frontal: optimizada para selfies y videollamadas con inteligencia artificial
- Batería: 6,600 mAh con carga rápida HONOR SuperCharge, fabricada con tecnología silicio-carbono para mayor densidad energética
- Sistema operativo: Android con la capa MagicOS
- Seguridad: reconocimiento facial por inteligencia artificial y lector de huellas en pantalla
- Resistencia: certificación contra polvo y salpicaduras
- Diseño: acabado titanio morado con biseles delgados, formato delgado y peso equilibrado
- Conectividad: 5G, WiFi, Bluetooth, NFC para pagos móviles
¿Por qué el Honor X9c destaca en gama media?
Tres atributos hacen del Honor X9c una opción razonable en su segmento de precio:
- Color titanio morado como acabado premium: el color distintivo que normalmente se reserva para gamas superiores convierte al equipo en una opción aspiracional dentro de la gama media, especialmente para usuarios que buscan diferenciación visual sin pagar el precio de un flagship
- Batería de 6,600 mAh con silicio-carbono: la tecnología de mayor densidad energética permite autonomía superior al promedio de la gama media, con capacidad para más de un día y medio de uso continuo
- Cámara principal de 108 MP con OIS: la resolución alta combinada con estabilización óptica es habitualmente característica de gamas superiores, lo que coloca al X9c por encima del estándar de su segmento
Con este descuento aplicado, el Honor X9c se posiciona en Walmart como una alternativa razonable frente a las opciones tradicionales de Samsung y Motorola en la gama media mexicana, especialmente para usuarios que priorizan diseño distintivo, autonomía superior y cámara de alta resolución sin entrar al rango de precio de los modelos premium.
