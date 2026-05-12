Liverpool ofrece el celular Google Pixel 6 5G AMOLED de 6.4 pulgadas con 128GB de almacenamiento con un importante descuento.

El modelo está disponible en color negro y cuenta con un sistema de cámaras impulsado por inteligencia artificial. Los usuarios buscan esta herramienta para facilitar las tareas diarias.

Te presentamos todos los detalles de la promoción para que la aproveches.

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Google Pixel 6 precio

El dispositivo pasó de un precio de 11 mil 612 pesos con 90 centavos a solo 8 mil 933 pesos, es decir, un descuento de más de 2 mil pesos.

Además, la tienda ofrece la posibilidad de adquirirlo hasta en 6 meses sin intereses, con pagos mensuales de mil 488 pesos con 83 centavos.

Date prisa porque quedan pocas piezas, puedes encontrar la promoción aquí.

Google Pixel 6 características

El Google Pixel 6 es un smartphone de gama alta lanzado en 2021 que destaca por su procesador propio Google Tensor, cámara principal de 50 MP con funciones de IA (como Magic Eraser) y Android 12 puro. Cuenta con una pantalla OLED de 6.4 pulgadas a 90Hz, 8GB de RAM y carga rápida/inalámbrica, enfocado en fotografía y seguridad.

Pantalla: 6.4 pulgadas AMOLED FHD+ (2400 x 1080), 90Hz de tasa de refresco, protección Gorilla Glass Victus.

Procesador: Google Tensor (5 nm) con chip de seguridad Titan M2.

Memoria RAM: 8 GB LPDDR5.

Almacenamiento: 128 GB o 256 GB UFS 3.1 (sin ranura microSD).

Cámaras Traseras: Principal: 50 MP, f/1.85, OIS (estabilización óptica). Ultra gran angular: 12 MP, f/2.2. Cámara Frontal: 8 MP, f/2.0.

Batería: 4614 mAh, carga rápida por cable de 30W y carga inalámbrica rápida.

Sistema Operativo: Android 12 (actualizable, soporte de parches de seguridad hasta 2026).

Conectividad: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C 3.1.

Resistencia: Certificación IP68 contra agua y polvo.

Otros: Lector de huellas dactilares bajo la pantalla, altavoces estéreo.

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