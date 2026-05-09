Bodega Aurrera remata el Samsung Galaxy S25 Ultra con 45% de descuento: cámara de 200 MP y 12 MSI

Bodega Aurrera aplicó uno de los descuentos más fuertes registrados para el flagship más potente de Samsung en lo que va de 2026. El Samsung Galaxy S25 Ultra en su versión de 12 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento y color azul bajó de $35,999 a $19,699 pesos, un ahorro directo de $16,300 sobre el precio anterior, equivalente al 45% de rebaja.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El equipo es la versión 2026 del flagship más completo de Samsung, diseñado para usuarios que buscan el máximo desempeño en fotografía, productividad y rendimiento. Bodega Aurrera lo vende desbloqueado para cualquier compañía telefónica del país, con cobertura nacional y plan de financiamiento extendido a 15 meses sin intereses.

¿Cuánto cuesta el Samsung Galaxy S25 Ultra en Bodega Aurrera?

El precio final del Galaxy S25 Ultra de 512 GB en color azul en Bodega Aurrera quedó en $19,699 pesos, frente a un precio anterior de $35,999. La diferencia representa $16,300 de ahorro directo sobre el costo de catálogo, equivalente al 45% sobre el precio regular, una rebaja inusualmente alta para un equipo lanzado a inicios de 2026.

Para facilitar la compra, Bodega Aurrera ofrece este esquema de financiamiento:

Tarjetas de crédito participantes: hasta 15 meses sin intereses de $1,313.27 pesos

El plan de pagos a 15 cuotas convierte la mensualidad en una cifra inferior al precio promedio de un servicio mensual de telefonía móvil con datos ilimitados, permitiendo al comprador acceder al flagship Ultra con un costo mensual contenido. La cadena permite además complementar la compra con su esquema de Cashi (monedero electrónico) y con cupones bancarios que pueden combinarse con la oferta para reducir aún más el precio final.

Samsung S25 Ultra en Bodega Aurrera Samsung S25 Ultra en Bodega Aurrera (Bodega Aurrera)

¿Cuáles son las características del Samsung Galaxy S25 Ultra?

El Galaxy S25 Ultra es la propuesta más completa de Samsung para 2026, con todas las funciones premium del ecosistema Galaxy en su versión más potente. Estas son sus especificaciones, según la ficha oficial de Samsung México:

Pantalla : Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas, resolución QHD+, tasa de refresco de 120 Hz, brillo máximo de 2,600 nits, protección Corning Gorilla Armor 2

: Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas, resolución QHD+, tasa de refresco de 120 Hz, brillo máximo de 2,600 nits, protección Corning Gorilla Armor 2 Procesador : Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, fabricado en proceso de 3 nm

: Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, fabricado en proceso de 3 nm RAM : 12 GB

: 12 GB Almacenamiento : 512 GB en esta versión

: 512 GB en esta versión Cámara trasera : cuádruple sistema con principal de 200 MP con OIS, ultra gran angular de 50 MP, teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico 3x y teleobjetivo periscópico de 50 MP con zoom óptico 5x y zoom espacial de hasta 100x

: cuádruple sistema con principal de 200 MP con OIS, ultra gran angular de 50 MP, teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico 3x y teleobjetivo periscópico de 50 MP con zoom óptico 5x y zoom espacial de hasta 100x Cámara frontal : 12 MP con autofoco

: 12 MP con autofoco Batería : 5,000 mAh con carga rápida de 45W por cable y carga inalámbrica de 15W

: 5,000 mAh con carga rápida de 45W por cable y carga inalámbrica de 15W Sistema operativo : Android 15 con One UI 7 y promesa de siete años de actualizaciones de sistema operativo y parches de seguridad

: Android 15 con One UI 7 y promesa de de sistema operativo y parches de seguridad Funciones de IA : Galaxy AI completo con Circle to Search, Object Eraser, Best Face, Live Translate, Now Brief, traducción en tiempo real durante llamadas y video 8K

: Galaxy AI completo con Circle to Search, Object Eraser, Best Face, Live Translate, Now Brief, traducción en tiempo real durante llamadas y video 8K S-Pen incluido : lápiz integrado para escritura, dibujo y productividad

: lápiz integrado para escritura, dibujo y productividad Resistencia : certificación IP68 contra agua y polvo

: certificación IP68 contra agua y polvo Diseño : 8.2 mm de grosor, 218 gramos, marco de titanio

: 8.2 mm de grosor, 218 gramos, marco de titanio Conectividad: 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C

Con este descuento aplicado, el Samsung Galaxy S25 Ultra se posiciona en Bodega Aurrera como una de las opciones más sólidas para quienes buscan el flagship más potente de Samsung con S-Pen integrado, almacenamiento amplio y plan de pagos extendido. La cámara de 200 MP con zoom espacial de hasta 100x lo convierte además en uno de los pocos celulares del mercado pensados para fotografía profesional y creación de contenido en video 8K.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.