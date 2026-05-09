Balacera en Tepito deja dos muertos y varios heridos

Este sábado 09 de mayo, se registró una balacera afuera de una cocina económica en el cruce de las calles Tenochtitlán y Granada, con alcance a la calle Peñón en el barrio de Tepito, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc.

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De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se confirmó que el incidente no fue un hecho al azar, sino un ataque directo realizado por sujetos armados que abrieron fuego contra las víctimas.

Balacera en Tepito Guillermo Chavarría confirmó que tres heridos fueron trasladados a urgencias, pero uno perdió la vida al llegar. (Guillermo Chavarría)

Nuestro compañero, Guillermo Chavarría, que se trasladó al lugar de los hechos, confirmó al menos un muerto y tres heridos en el lugar de los hechos.

El reportero de adn Noticias, también aclaró que las víctimas fueron trasladadas a urgencias de los hospitales Balbuena y Gregorio Salas, donde lamentablemente se confirmó el fallecimiento de otra de las personas.

La SSC reveló que las víctimas fueron un hombre de 22 años y otro de 39 años. También aclararon que se encontraban en la vía pública cuando los encapuchados los atacaron y se dieron a la fuga.

Se sabe que se utilizaron al menos 14 casquillos contra las víctimas, mismos que fueron confiscados por las autoridades para iniciar la carpeta de investigación.

Pese al fuerte despliegue de patrullas y agentes ministeriales, no se dieron con los perpetradores del ataque.

Aunque las autoridades confirmaron que se dio un informe al Ministerio Público para realizar los peritajes correspondientes, la zona permanece actualmente cerrada para revisar las cámaras de videovigilancia y dar con los presuntos responsables del ataque.

Se recomienda a la ciudadanía evitar la zona y dejar que las autoridades realicen su labor para agilizar los procesos. De los otros heridos, que hasta el momento quedarían dos, se desconoce su estado de salud.