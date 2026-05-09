Este Día de las Madres evita una crisis y aprende cómo proteger a mamá de las estafas digitales hechas por los ciberdelincuentes con ayuda de la Inteligencia Artificial (IA).

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Los delincuentes aprovechan la sensibilidad del 10 de mayo para atacar mediante la manipulación de emociones como el miedo o el sentido de urgencia, suplantando la identidad de los hijos pidiendo auxilio económico urgente.

La IA ya no solo se dedica a enviar mensajes de texto, ahora extrae videos o audios de redes sociales ―de perfiles abiertos― para alimentar a estos modelos y clonar con exactitud la voz e imagen de los familiares.

¿Qué estrategias se pueden usar para evitar estafas?

Ricardo Darling, del C3ntro Telecom, dijo en entrevista exclusiva para adn Noticias que lo primordial es crear un protocolo familiar e imponer una regla de “cero confianza” para validar la identidad de la persona en 3 sencillos pasos:

Nunca transferir dinero a un número nuevo Validar el contexto y situación del familiar Usar una palabra clave de seguridad

“Ese phishing emocional busca engañar a través de la manipulación de las emociones humanas: urgencia, miedo... está muy reforzado por la inteligencia artificial generativa. Toman un video que subiste a redes sociales para captar tu voz o tu imagen. Ante esto, sugiero aplicar ‘cero confianza’. Si no puedes verificar la llamada, trata de tener una clave o convención de palabras previamente establecida con tus seres queridos para verificar su identidad”. — explicó Ricardo Darling para adn Noticias

Señales de alerta para evitar que mamá sea estafada

Ricardo detalló que existen “ganchos” que claramente advierten que son una estafa, como supuestas promociones de “flores gratis” o paquetes de regalo enviados por WhatsApp, SMS o redes sociales.

“Si ves una promoción y das clic, la intención es descargarte un malware que permita al ciberdelincuente tomar control de todo tu celular: tu cámara, tu teclado, tu audio y tus fotos almacenadas”. — puntualizó el experto

Al hacer clic en estos enlaces, un malware toma control del dispositivo —celulares y laptops— para usar la cámara, el micrófono, la galería y hasta el teclado.

Sabemos que la saturación de restaurantes el 10 de mayo hace que muchos establecimientos se queden sin menús físicos y este es otro peligro, porque los ciberdelincuentes pueden pegar QR falsos sobre las mesas y dirigirlos a sitios de robo de datos.

Otro factor son las compras en sitios desconocidos por buscar regalos de último minuto, jamás introduzcas tus datos en páginas no verificadas.

“Si la tienda no es conocida pero la oferta es buenísima, valida que usen una pasarela de pagos externa (como PayPal, Visa o Mastercard). Siempre te debe decir ‘estás a punto de salir de esta página’. Debes evitar aquellas páginas que tienen embebido el software y te piden meter tu CVV y vigencia ahí mismo en su cobro”. — concluyó Ricardo Darling

Por último, ten activa la verificación en dos pasos en todas tus redes sociales para frenar el robo de identidad.