Liverpool remata la bocina JBL Flip 7 Bluetooth: $800 menos y sonido Pro Sound para Día de las Madres

Si estás buscando el regalo ideal para el Día de las Madres, Liverpool ha puesto en oferta la bocina JBL Flip 7, un dispositivo que destaca por su equilibrio entre portabilidad y fidelidad de audio. Con una rebaja directa de 800 pesos, este modelo es una de las opciones tecnológicas más atractivas de la temporada, ya que ofrece el característico sistema JBL Pro Sound en un diseño compacto y resistente.

La JBL Flip 7 está diseñada con una estructura cilíndrica que permite una distribución de sonido envolvente. Gracias a sus transductores de alta fidelidad, el equipo logra graves profundos y agudos nítidos, ideales tanto para interiores como para reuniones al aire libre, ya que cuenta con certificación total a prueba de agua.

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Precio y promociones de la JBL Flip 7 en Liverpool

Actualmente, el costo de este dispositivo ha pasado de los $2,999 pesos a un precio especial de $2,199 pesos. Además del descuento, la tienda ofrece facilidades de pago dependiendo del método seleccionado:

Tarjetas Liverpool: Hasta 6 meses sin intereses de $366.50 pesos.

Hasta 6 meses sin intereses de $366.50 pesos. Otras tarjetas bancarias: Hasta 3 meses sin intereses.

Hasta 3 meses sin intereses. Pago único: Disponible para ambas modalidades.

JBL Oferta en Liverpool (Liverpool)

Características técnicas y rendimiento

Este modelo integra funciones de conectividad avanzada y resistencia para el uso diario. Entre sus especificaciones principales destacan:

Resistencia extrema: Carcasa reforzada diseñada para soportar golpes, caídas y exposición al agua (albercas, playas o lluvia).

Carcasa reforzada diseñada para soportar golpes, caídas y exposición al agua (albercas, playas o lluvia). Manos libres: Incluye un micrófono con cancelación de ruido para atender llamadas con claridad sin desconectar el smartphone.

Incluye un micrófono con cancelación de ruido para atender llamadas con claridad sin desconectar el smartphone. Batería: Larga duración para horas de reproducción continua, incluso en niveles de volumen elevados.

Larga duración para horas de reproducción continua, incluso en niveles de volumen elevados. Conectividad: Bluetooth estable compatible con tablets, computadoras y teléfonos inteligentes.

La compra incluye una garantía de 30 días contra defectos de fábrica, siempre que se conserve el comprobante de compra y el producto se encuentre en sus condiciones originales. Esta oferta es por tiempo limitado o hasta agotar existencias en la plataforma de venta de Liverpool.

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