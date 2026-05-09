Día de las Madres 2026: Así puedes conseguir flores gratis y donas en el Krispy Kreme más cerca de tí

El Día de las Madres 2026 ya comenzó y sí todavía no tienes el regalo perfecto para mamá, te contamos que Krispy Kreme tiene disponible una promoción muy especial: las glamorosas donas Blueberry Blossom, de edición limitada, además de una flor totalmente gratis.

Si tu mamá es fan de estas deliciosas donas, esta es tu oportunidad de consentirla en su día con su postre favorito. Por eso, en adn Noticias, te contamos cómo puedes conseguirla, este 10 de mayo, en la sucursal de Krispy Kreme más cerca de tí.

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¿Qué promociones hay en Krispy Kreme para el Día de las Madres?

Para este Día de las Madres 2026, algunas sucursales de Krispy Kreme regalarán flores a las mamás que visiten las tiendas participantes. Además, habrá una edición especial de donas decoradas con temáticas para celebrar esta fecha tan especial para las familias mexicanas.

La promoción estará disponible únicamente el sábado 9 y el domingo 10 de mayo y hasta agotar existencias. Por ello, la recomendación es acudir temprano a las siguientes sucursales participantes:

Mundo E : Blvd. Manuel Avila Camacho 1007, San Lucas Tepetlacalco, 53910, Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

: Blvd. Manuel Avila Camacho 1007, San Lucas Tepetlacalco, 53910, Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Reforma: Paseo de la Reforma 208, Juárez, 6600, Cuauhtémoc, Ciudad de México

Las flores se entregarán en el siguiente horario: el sábado 9 de mayo de 11:00 a 18:00 horas y el domingo 10 de mayo de 10:00 a 17:00 horas, o hasta agotar existencias.

¿Cómo son las donas especiales para el Día de las Madres?

La edición especial para el Día de las Madres 2026 son las donas Blueberry Blossom. Se trata de una delicada dona de glaseado color blueberry y decorada con delicadas flores rosas. Además, cuenta con un delicioso relleno de cheesecake.

¿Cuánto valen 12 donas de Krispy Kreme?

Uno de los productos más buscados durante el Día de las Madres es la clásica caja de 12 donas. Actualmente, el precio puede variar según la sucursal y el tipo de donas elegidas, pero una docena original suele rondar entre los 280 y 360 pesos en México.

¿Qué promociones hay en Krispy Kreme?

Además de la edición especial por el Día de las Madres,a lo largo del año puedes encontrar las siguientes promociones en Krispy Kreme:

Todos los días Bites al 2x1

Combo Smile: Dona Glaseada Original y Café Americano por $49

Combo Friends: Media docena Glaseada Original y dos Cafés americanos por $229

Combo Family: Docena Glaseada Original y Media docena Select por $379

Todos los martes bebidas al 2x1

Todos los jueves promoción 8+4

OJO: Los días 12 de cada mes las Docenas de Glaseada Originales al 50% de descuento.

¿Dónde está la sucursal de Krispy Kreme más cerca de mí?

Quienes quieran aprovechar las promociones del Krispy Kreme Día de las Madres pueden consultar la sucursal más cercana desde este ENLACE. Corre por tus donas de edición especial y regala a tu mamá con una deliciosa sorpresa.

¿El Día de las Madres por qué se celebra?

El Día de las Madres se celebra en México cada 10 de mayo desde 1922. La fecha fue impulsada como un reconocimiento social a las madres mexicanas y con el paso de los años se convirtió en una de las celebraciones más importantes del país.

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