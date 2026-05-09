Hace unos días, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) confirmó el primer caso de gusano barrenador de ganado en una mascota en la CDMX, se trata de un perro dóberman que tenía una herida y presencia de misas severa, así que si tienes perros o gatos y quieres protegerlas de esta enfermedad, las autoridades emitieron algunas recomendaciones.

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¿Qué es el gusano barrenador y síntomas?

Según información de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), el gusano barrenador es una infestación provocada por las larvas de mosca Cochliomyia hominivorax que invade las heridas abiertas y se alimenta del tejido vivo del animal. Principalmente afecta a el ganado pero también hay casos en perros y gatos.

Si esta enfermedad no se atiende a tiempo puede provocar lesiones severas e incluso podría provocar la muerte del animal infectado.

Algunos de los síntomas de presencia de gusano barrenador en tu mascota pueden ser:

Gusanos en la herida

Mal olor

Inflamación severa

Tejido dañado

Decaimiento o dolor

Fiebre

Depresión

Inapetencia

Recomendaciones para cuidar a mascotas de gusano barrenador

La prevención y atención temprana son fundamentales en estos casos, por ello es importante revisar a tu mascota todos los días:

Piel

Pelaje

Orejas

Patas

Cola

Hocico y orificios naturales

Rasguño, herida o irritación

Si encuentras una lesión debes limpiarla y cubrirla con productos veterinarios hasta que cicatrice.

Debes evitar que tu perro se lama o rasque

Usa collar isabelino

Mantén limpia el área infectada

Acude al veterinario ante cualquier síntoma

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