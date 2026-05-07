Este 10 de mayo no solo debemos celebrar a las mamás de todo México, también debemos de visibilizar la otra cara de la moneda, el motor económico que representan para el país.

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El nuevo fenómeno que acongoja a las madres mexicanas tiene el concepto de doble jornada laboral, donde además del empleo remunerado, asumen la mayor parte del trabajo en casa y el cuidado no pagado de los hijos.

En el marco de la conmemoración del Día de la Madre, te presentamos datos sobre las madres en México y algunas de sus características sociodemográficas, con información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), cuarto trimestre de 2025.



📄 Consulta el comunicado de… pic.twitter.com/2U8SzfPLNj — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) May 7, 2026

Esto termina por generar una sobrecarga física y mental, limitando su desarrollo profesional y personal, donde las mujeres dedican —en promedio— el doble de horas de trabajo, por un salario mínimo.

¿Cuánto trabajan las madres mexicanas a la semana?

En el informe se detalla que al menos 17.4% trabaja incluso más de 48 horas, que en contraste, ese tiempo “oficial” se suma el tiempo que le dedican a los quehaceres del hogar, alrededor de 20.5 horas.

Cuando añadimos los cuidados, que son alrededor de 17.3 horas a la semana, a niños y abuelitos, la carga aumenta considerablemente.

Todo este trabajo, claramente no es remunerado, y a pesar de las horas y el esfuerzo dedicado, la mayoría percibe solo un salario mínimo, equivalente a $9,582.47 pesos —$315.04 diarios— en la mayor parte del país.

¿Cuánto ganan las mamás en México por su trabajo?

A pesar de las largas jornadas de las mujeres ocupadas en el país, el 49.2% percibe solo un salario mínimo al mes. Asimismo, las que se encuentran en estado de vulnerabilidad —un 4.8%— ni siquiera recibe ingresos por su labor, lo que agudiza esta brecha de desigualdad social.

Las 40 horas en México a la semana, equivalen a solo $2,205 pesos a la semana, que aunque pueda “parecer suficiente” para vivir, la inflación y la situación en el país precariza y encarece alimento, vivienda y sustento.