En México la imagen que vemos en espectaculares y comerciales es de una familia “completa” integrada por dos tutores, sin embargo, la realidad revelada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestra matices que vale la pena rescatar en las celebraciones del Día de las Madres.

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Este 10 de mayo, uno de los resultados más importantes que reveló el Inegi a través de las Estadísticas a propósito del Día de la Madre (EAP), es cómo sostienen y crían solas a los hijos.

Mamás en México sostienen y crían solas a sus hijos; revela Inegi

Según el EAP, la radiografía en el país es clara, aunque 45.7% de las mamás en México están casadas, el 34.2% actualmente cría sola a sus hijos.

El 23.6% de las madres estuvieron algún tiempo unidas, pero actualmente enfrentan la maternidad separadas, divorciadas o viudas.

Asimismo, las que están solteras representan el 10.6%, mientras que el 20.1% vive en unión libre, o sea que sí tienen pareja pero no existe una relación formal.

¿Cuáles son los retos de ser el único sostén emocional y económico del hogar?

Asimismo, la EAP reveló que la mayoría de las madres de 25 años y más tienen como grado máximo de estudios la secundaria, representando un 33.8%.

Entonces, este Día de las Madres, no solo debemos reconocer la ardua labor que hacen en casa y en las oficinas, sino la combinación de liderar un núcleo familiar sin pareja, con escolaridad básica e ingresos insuficientes.