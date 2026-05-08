En México la imagen que vemos en espectaculares y comerciales es de una familia “completa” integrada por dos tutores, sin embargo, la realidad revelada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestra matices que vale la pena rescatar en las celebraciones del Día de las Madres.
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Este 10 de mayo, uno de los resultados más importantes que reveló el Inegi a través de las Estadísticas a propósito del Día de la Madre (EAP), es cómo sostienen y crían solas a los hijos.
La “monomarentalidad”(se abre en nueva pestaña) —hogares formados por un solo progenitor— cada vez es un concepto más común en México, como se les reconoce a las “jefas de familia” cuyo rol en el núcleo fraternal es ser el único pilar emocional y financiero del hogar, una realidad que va en aumento en el país.
Mamás en México sostienen y crían solas a sus hijos; revela Inegi
Según el EAP, la radiografía en el país es clara, aunque 45.7% de las mamás en México están casadas, el 34.2% actualmente cría sola a sus hijos.
El 23.6% de las madres estuvieron algún tiempo unidas, pero actualmente enfrentan la maternidad separadas, divorciadas o viudas.
Asimismo, las que están solteras representan el 10.6%, mientras que el 20.1% vive en unión libre, o sea que sí tienen pareja pero no existe una relación formal.
¿Cuáles son los retos de ser el único sostén emocional y económico del hogar?
La EAP(se abre en nueva pestaña) también comparte que las mujeres enfrentan un panorama laboral complejo, pues según los datos, las que se encuentran ocupando el mercado de trabajo gana hasta un salario mínimo mensual, un 49.2% percibe solo $9,582.47 pesos.
Asimismo, la EAP reveló que la mayoría de las madres de 25 años y más tienen como grado máximo de estudios la secundaria, representando un 33.8%.
Entonces, este Día de las Madres, no solo debemos reconocer la ardua labor que hacen en casa y en las oficinas, sino la combinación de liderar un núcleo familiar sin pareja, con escolaridad básica e ingresos insuficientes.
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