En México, se realizan simulacros para practicar cómo actuar en caso de un sismo y este mes se llevará a cabo el Primer Simulacro Nacional y para que estés prevenido, aquí te contamos cuándo será, a qué hora y lo que debes hacer si tienes mascotas ya que ellos también deben ser incluidos en este ejercicio.

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Recomendaciones para cuidar mascotas en simulacro

De acuerdo con la publicación de Prevención Mexicana, las mascotas son parte importante de las familias y la prevención, por ello se deben incluir durante el Primer Simulacro Nacional que se realizará el próximo 6 de mayo a las 11:00 horas.

Es importante que mantengas la calma para no transmitirle ansiedad a tu mascota. Debes tener lista la correa para perros o transportadora para los gatos cerca de la puerta. También se recomienda tener preparado un kit de emergencia con agua, comida y su carnet de vacunación.

¿Cómo proteger a tus mascotas en un sismo?

En caso de un sismo, es importante que te asegures de que tu mascota traiga su collar con placa de identificación con tus datos para evitar pérdidas.

Identifica los lugares seguros en casa, lejos de ventanas y muebles que puedan caer.

en casa, lejos de ventanas y muebles que puedan caer. Prepara una mochila con comida para 5 días, agua, platos, correa y un juguete.

En el caso de los perros es importante que usen sus correa en todo momento para evitar que huyan al percibir lo que esta ocurriendo. Los gatos deben utilizar la transportadora para facilitar su traslado y protegerlos.

Una vez que se encuentren en un lugar seguro es importante revisar a tu mascota para saber si tiene alguna herida y curarla.

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