Walmart remata el Xiaomi Redmi A5 con Android 15, pantalla de 6.88″ y 6 Meses sin Intereses

Walmart puso en oferta uno de los lanzamientos más recientes de Xiaomi en gama de entrada. El Xiaomi Redmi A5 en su versión de 3 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento color Midnight Black bajó de $3,758 a $2,891 pesos, un ahorro directo de $867 sobre su precio de lista.

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El equipo se vende desbloqueado para cualquier compañía telefónica del país, con cobertura 4G LTE y opción de pago a meses sin intereses dentro del esquema habitual de Walmart.

¿Cuánto cuesta el Xiaomi Redmi A5 en Walmart?

El precio final del Redmi A5 en Walmart quedó en $2,891 pesos, frente a un precio original de $3,758 pesos. El descuento aplicado representa cerca de un 23% sobre el costo de catálogo, lo que coloca al equipo entre las opciones más accesibles dentro del segmento de entrada de la marca.

Para facilitar la compra, Walmart ofrece este esquema de financiamiento:

Tarjetas de crédito participantes: hasta 6 meses sin intereses de $481.83 pesos

El producto se vende y envía directamente por Walmart, lo que permite acceder a beneficios como entrega rápida según localidad, recogida en tienda y política de devolución estándar de la cadena.

Xiaomi Redmi A5 en Walmart Xiaomi Redmi A5 en Walmart. (Walmart)

¿Cuáles son las características del Xiaomi Redmi A5?

El Xiaomi Redmi A5 es uno de los lanzamientos más recientes de Redmi en gama de entrada y apuesta por una pantalla amplia como su principal atractivo visual. Estas son sus especificaciones, según la ficha oficial de Xiaomi México:

Pantalla : 6.88 pulgadas con resolución 1640 x 720, tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz, brillo de 450 nits, atenuación DC, baja luz azul y tecnología Wet Touch para uso con manos mojadas

: 6.88 pulgadas con resolución 1640 x 720, tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz, brillo de 450 nits, atenuación DC, baja luz azul y tecnología Wet Touch para uso con manos mojadas Cámara trasera : dual de 32 MP con inteligencia artificial y modo nocturno mejorado, con captura de luz aumentada en 18% respecto al modelo anterior

: dual de 32 MP con inteligencia artificial y modo nocturno mejorado, con captura de luz aumentada en 18% respecto al modelo anterior Cámara frontal : 8 MP con luz de relleno

: 8 MP con luz de relleno RAM : 3 GB LPDDR4X, expandible virtualmente hasta 6 GB

: 3 GB LPDDR4X, expandible virtualmente hasta 6 GB Almacenamiento : 64 GB eMMC 5.1, ampliable mediante tarjeta microSD de hasta 256 GB

: 64 GB eMMC 5.1, ampliable mediante tarjeta microSD de hasta 256 GB Procesador : octa-core de 12 nm

: octa-core de 12 nm Batería : 5,200 mAh con carga rápida de 15W

: 5,200 mAh con carga rápida de 15W Conectividad : 4G LTE, Dual SIM, USB tipo C

: 4G LTE, Dual SIM, USB tipo C Seguridad : lector de huellas lateral y desbloqueo facial por IA

: lector de huellas lateral y desbloqueo facial por IA Diseño: 171.7 mm de alto, 77.8 mm de ancho, 8.26 mm de grosor y 193 gramos de peso

Con este descuento aplicado, el Xiaomi Redmi A5 se posiciona en Walmart como una alternativa para quienes buscan pantalla grande, batería de larga duración y cámara con IA dentro de un presupuesto contenido. Es una opción válida para regalo, primer celular o equipo secundario.

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