Liverpool remata el Xiaomi Redmi Note 12 Pro: $1,370 menos y cámara de 50 MP con OIS

Liverpool puso en oferta uno de los celulares más equilibrados de Xiaomi en gama media. El Xiaomi Redmi Note 12 Pro de 128 GB y 8 GB de RAM bajó de $7,999 a $6,628.89 pesos, un ahorro directo de $1,370.11 sobre su precio de lista en la tienda departamental.

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La oferta llega a través del marketplace de Liverpool con el vendedor Telcelcondesa, en la modalidad de producto nuevo y desbloqueado para cualquier compañía telefónica del país. El envío a domicilio está disponible y depende del código postal del comprador.

¿Cuánto cuesta el Xiaomi Redmi Note 12 Pro en Liverpool?

El precio final del Redmi Note 12 Pro en Liverpool quedó en $6,628.89 pesos, frente a un precio original de $7,999 pesos. Esto representa cerca de un 17% de descuento sobre el costo de catálogo.

Para facilitar la compra, Liverpool ofrece estas alternativas de pago:

Tarjeta Liverpool : hasta 6 meses sin intereses de $1,104.82 pesos

: hasta 6 meses sin intereses de $1,104.82 pesos Otras tarjetas de crédito participantes: planes de mensualidades disponibles, con el beneficio destacado de 6 MSI

El producto se vende como nuevo, desbloqueado y con garantía de fábrica, lo que permite usarlo con cualquier operadora dentro del territorio mexicano.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro en Liverpool Xiaomi Redmi Note 12 Pro en Liverpool. (Liverpool)

¿Cuáles son las características del Xiaomi Redmi Note 12 Pro?

El Xiaomi Redmi Note 12 Pro apuesta por un sistema fotográfico que destaca dentro de su rango de precio. Integra una cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica (OIS), acompañada por una lente ultra gran angular de 8 MP y una macro de 2 MP. Para selfies y videollamadas, incorpora una cámara frontal de 16 MP.

La pantalla es uno de sus puntos fuertes: un panel Flow AMOLED de 6.67 pulgadas con resolución Full HD+, tasa de refresco de 120 Hz y soporte para Dolby Vision y HDR10+, lo que permite reproducir contenido con buen contraste y colores vivos en plataformas de streaming.

En rendimiento, el equipo monta el procesador MediaTek Dimensity 1080 octa-core de hasta 2.6 GHz, junto con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Funciona con MIUI 14 basado en Android 12.

Otras características relevantes del Redmi Note 12 Pro incluyen:

Batería de 5,000 mAh con carga rápida Turbo Charge de 67W

Certificación IP53 contra polvo y salpicaduras

Peso de 187 gramos

Conectividad NFC, WiFi 6 y Bluetooth 5.2

Jack de 3.5 mm para audífonos

Lector de huellas lateral y desbloqueo facial por IA

Con este descuento aplicado, el Xiaomi Redmi Note 12 Pro se posiciona en Liverpool como una alternativa para quienes buscan pantalla AMOLED, carga rápida y cámara con estabilización óptica sin entrar al rango de la gama alta.

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