Cuponera de Costco con descuentos exclusivos: ofertas en laptops y pantallas hasta el 3 de mayo

Las ofertas requieren membresía vigente de Costco. La cadena de tiendas mayoristas activó del 6 de abril al 3 de mayo de 2026 su nueva cuponera “Descuentos Exclusivos para Socios 2026”, con precios reducidos en tecnología, electrodomésticos, productos para el hogar, cuidado personal y mascotas.

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La cuponera de Costco llega justo en la antesala del Día de las Madres del 10 de mayo, lo que la convierte en una ventana clave para quienes buscan adelantar regalos o renovar electrónica del hogar antes del cierre del periodo promocional.

¿Cuándo termina la promoción?

La cuponera “Descuentos Exclusivos para Socios 2026” estará disponible hasta el 3 de mayo de 2026 en todas las sucursales de Costco en México y a través de su tienda en línea. Los socios tienen poco más de cuatro semanas para revisar el catálogo, comparar precios y asegurar los productos antes de que se agoten las existencias.

Las promociones son exclusivas para titulares de membresía Costco, ya sea Oro o Ejecutiva. Quienes no cuenten con la membresía pueden tramitarla directamente en cualquier sucursal o en el sitio oficial de la cadena.

Ofertas de tecnología en cuponera de Costco Ofertas de tecnología en cuponera de Costco. (Costco)

¿Qué ofertas en tecnología y celulares incluye la cuponera?

Entre las rebajas más destacadas en electrónica, gadgets y telefonía, la cuponera de Costco ofrece:

Laptop MSI Cyborg A15 con 16 GB de RAM y 1 TB SSD: descuento cercano a los 9,000 pesos

con 16 GB de RAM y 1 TB SSD: descuento cercano a los 9,000 pesos Pantalla Samsung Crystal Smart TV UHD de 85 pulgadas : rebaja de 6,000 pesos

: rebaja de 6,000 pesos Pantallas seleccionadas : hasta 40% de descuento sobre el precio regular

: hasta 40% de descuento sobre el precio regular Audífonos JBL Junior 320 Bluetooth: disponibles en varios colores con descuento de 150 pesos

Los modelos específicos de celulares incluidos en la cuponera pueden consultarse directamente en el catálogo oficial de Costco México, accesible desde la app o el sitio web de la cadena. Estas ofertas permiten a los socios renovar equipo de cómputo, sumar una pantalla de gran formato o cambiar de teléfono a un costo significativamente menor que en otros retailers.

¿Qué otras categorías están en oferta?

La cuponera de Costco no se limita a electrónica. También incluye productos para el hogar, cuidado personal y mascotas con descuentos atractivos:

Suavizante Downy Aquaterra y paquetes de pañuelos Kleenex: 25% de descuento

y paquetes de pañuelos Kleenex: 25% de descuento Tapetes automotrices Michelin : 25% menos sobre su precio regular

: 25% menos sobre su precio regular Caminadora NordicTrack : rebaja de 7,000 pesos para entrenamiento en casa

: rebaja de 7,000 pesos para entrenamiento en casa Alimento para perro Dog Chow de 18 kg: 25% de descuento

Esta combinación de categorías hace que la cuponera funcione como una herramienta de planeación mensual completa, no solo como una promoción de electrónica.

¿Cómo aprovecharla?

Para sacar el máximo provecho de la cuponera “Descuentos Exclusivos para Socios 2026”, conviene seguir tres pasos:

Revisar la cuponera completa en el sitio oficial (descuentos.costco.com.mx) o en la app de Costco México Verificar la membresía vigente antes de visitar la sucursal o pagar en línea Comparar precios con otros retailers para confirmar el ahorro real, especialmente en electrónica de alto valor como pantallas, laptops y celulares

Con esta cuponera, Costco reafirma su esquema de venta exclusivo para socios y ofrece una ventana de cuatro semanas para acceder a precios que, según la cadena, no se replican fuera del periodo promocional.

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