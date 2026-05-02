Luego de que la noche del pasado viernes Rubén Rocha Moya solicitara licencia indefinida como gobernador de Sinaloa, este sábado 2 de mayo el Congreso del Estado aprobó la solicitud del morenista, y anunció a Yeraldine Bonilla Valverde como la mandataria interina por más de 30 días.

Fue durante una sesión extraordinaria realizada en el Congreso de Sinaloa, que se aprobó la solicitud de licencia de Rocha Moya, el cual es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) tras ser acusado de narcotráfico y posesión ilegal de armas por autoridades de los Estados Unidos (EUA).

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¿Quién es Yeraldine Bonilla Valverde?

De acuerdo con la información oficial que se tiene de Yeraldine Bonilla Valverde, diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cuenta con una licenciatura en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Sinaloa.

En cargos públicos, destaca por haber sido diputada local de Morena durante la LXIII Legislatura del Congreso de Sinaloa, esto del 1 de octubre de 2018 al 30 de septiembre del 2021.

De acuerdo con la biografía oficial del Congreso del Estado, también fue Subsecretaria de Estudios, Proyectos y Desarrollo del Estado de Sinaloa de 2021 a 2024, así como encargada de Despacho de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa entre agosto y septiembre del 2023.

¿Por cuánto tiempo pidió licencia Rubén Rocha Moya?

Vale la pena mencionar que Rubén Rocha Moya solicitó licencia al Congreso de Sinaloa por más de 30 días, por lo cual Yeraldine Bonilla estará en el cargo de gobernadora del estado mientras concluyan los procesos correspondientes en contra del morenista.

Rocha Moya fue acusado directamente junto a otros nueve exfuncionarios y funcionarios en activo por el Gran Jurado de Nueva York en los Estados Unidos, esto por supuestamente tener vínculos directos con el crimen organizado.

La FGR informó que si bien exigen las pruebas de acusación de las autoridades de EUA, se encuentran investigando al gobernador de Morena en Sinaloa.

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