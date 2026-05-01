Cartelera de mayo en Cinépolis; estrenos, fechas y las películas más esperadas

Iniciamos mayo de la mejor manera, con el estreno del Diablo viste a la moda 2, que le pegó justo a la nostalgia de los 2000, el pasado 30 de abril. Pero para que no te quedes sin qué ver durante el mes, te enlistamos las películas que saldrán durante este periodo.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Si tienes Club Cinépolis, las promociones de 2x1 entre semana más las funciones especiales te acumularán puntos para obtener recompensas. Por ejemplo, los lunes el combo te incluye palomitas, refrescos y dos entradas, además de entradas más baratas a funciones tradicionales, 3D, IMAX, 4DX y Macro XE los miércoles.

¿Qué películas se estrenan en mayo 2026 en Cinépolis?

De acuerdo con la página oficial del cine, estas son las fechas, títulos y sinopsis de los estrenos en mayo:

7 de mayo:

Hokum: La maldición de la bruja: ¡Terror! El novelista Ohm Bauman se retira a una posada para esparcir las cenizas de sus padres, pero lo consumen las historias de una bruja que acecha la suite nupcial

¡Terror! El novelista Ohm Bauman se retira a una posada para esparcir las cenizas de sus padres, pero lo consumen las historias de una bruja que acecha la suite nupcial Billie Eilish - Hit me hard and soft: The tour; si lo tuyo es la música, el concierto inmersivo en 3D dirigida por James Cameron registra los shows de la gira mundial de la artista

The tour; si lo tuyo es la música, el concierto inmersivo en 3D dirigida por James Cameron registra los shows de la gira mundial de la artista Mortal Kombat II: La acción y fantasía se hacen presente con los campeones de la Tierra, en una batalla sangrienta para derrotar a Shao Kahn y salvar el Reino de la Tierra

La acción y fantasía se hacen presente con los campeones de la Tierra, en una batalla sangrienta para derrotar a Shao Kahn y salvar el Reino de la Tierra La chica que saltaba a través del tiempo: El anime también llega a la pantalla grande con Makoto Konno, una estudiante de secundaria que adquiere la capacidad de viajar en el tiempo

El anime también llega a la pantalla grande con Makoto Konno, una estudiante de secundaria que adquiere la capacidad de viajar en el tiempo Wolf children: Las opciones de caricaturas japonesas se suman con la historia de Hana, una mujer que se enamora de un hombre lobo y que tras su él, cría sola a sus dos hijos “híbridos”, enfrentando los desafíos de la maternidad, el crecimiento y el vivir como humanos o como animales

Las opciones de caricaturas japonesas se suman con la historia de Hana, una mujer que se enamora de un hombre lobo y que tras su él, cría sola a sus dos hijos enfrentando los desafíos de la maternidad, el crecimiento y el vivir como humanos o como animales La vida que vendrá: Los documentales llegan a la pantalla grande con la entrega chilena que reflexiona sobre los últimos 50 años de historia social de dicho país; utiliza archivos inéditos y coloridos para explorar la esperanza y la memoria colectiva

Los documentales llegan a la pantalla grande con la entrega chilena que reflexiona sobre los últimos 50 años de historia social de dicho país; utiliza archivos inéditos y coloridos para explorar la esperanza y la memoria colectiva Función secreta 18: Es una experiencia donde compras un boleto sin conocer la película

Es una experiencia donde compras un boleto sin conocer la película Exit 8: En filmes internacionales, esta película japonesa de terror psicológico y misterio rescata el popular videojuego de The Exit 8, que narra la historia de un hombre atrapado en un pasillo interminable del metro que debe encontrar la salida evitando anomalías.

En filmes internacionales, esta película japonesa de terror psicológico y misterio rescata el popular videojuego de The Exit 8, que narra la historia de un hombre atrapado en un pasillo interminable del metro que debe encontrar la salida evitando anomalías. Iron Maiden: Burning ambition; es un documental que celebra los 50 años de historia de la banda británica de heavy metal, repasando su ascenso desde los pubs de Londres hasta los estadios mundiales. Se estrena en Cinépolis (a través de +QUE CINE) el 7 de mayo de 2026, incluyendo material de archivo inédito, entrevistas y testimonios de famosos como Javier Bardem.

es un documental que celebra los 50 años de historia de la banda británica de heavy metal, repasando su ascenso desde los pubs de Londres hasta los estadios mundiales. Se estrena en Cinépolis (a través de +QUE CINE) el 7 de mayo de 2026, incluyendo material de archivo inédito, entrevistas y testimonios de famosos como Javier Bardem. Las ovejas detectives: Para quienes les guste la comedia, comedia de misterio sobre un rebaño que investiga el asesinato de su pastor

14 de mayo:

The doors: The final cut; es la versión restaurada en 4K de la icónica película de 1991 dirigida por Oliver Stone que narra el ascenso, los excesos y la caída de Jim Morrison

🎬🎸 Sólo las leyendas viven en la música, con el rey lagarto, la noche es cine. Prepárate para obtener tu sticker especial de #TheDoors en #WhenYoureStrange. pic.twitter.com/2FVWyVVcZn — Cinépolis (@Cinepolis) May 1, 2026

Volcán: Fuego bajo tierra; sigue a una vulcanóloga intentando salvar una ciudad de una erupción inminente ante la desidia de su gobierno

sigue a una vulcanóloga intentando salvar una ciudad de una erupción inminente ante la desidia de su gobierno Umamusume: Pretty Derby; centrada en Jungle Pocket, una joven “chica caballo” compite en carreras de alta velocidad para convertirse en la mejor, enfrentando a rivales

No sabía que necesitaba ver chicas-caballo compitiendo, hasta ahora. 🫣😳 ¿Te animas a verla? #UmaMusume pic.twitter.com/zQgDc8vwxB — Cinépolis (@Cinepolis) May 1, 2026

Ponyo y el secreto de la sirenita: El cásico del 2008, dirigida por Hayao Miyazaki y producida por Studio Ghibli, narra la historia de Sosuke, un niño de cinco años que rescata a Ponyo, una niña-pez que desea convertirse en humana

El cásico del 2008, dirigida por Hayao Miyazaki y producida por Studio Ghibli, narra la historia de Sosuke, un niño de cinco años que rescata a Ponyo, una niña-pez que desea convertirse en humana Obsesión: El terror y suspenso se hacen presente en un joven enamorado llamado Bear cuyo deseo es ser correspondido por su amiga de la infancia, pero desata un oscuro y siniestro

21 de mayo

The Mandalorian and Grogu: La película de Star Wars llega a la pantalla grande con una nueva aventura de Din Djarin y su aprendiz Grogu tras la caída del Imperio, enfrentando peligros en una galaxia caótica y colaborando con la Nueva República

La película de Star Wars llega a la pantalla grande con una nueva aventura de Din Djarin y su aprendiz Grogu tras la caída del Imperio, enfrentando peligros en una galaxia caótica y colaborando con la Nueva República El pasajero del diablo: Otra más de terror se suma con la historia de una pareja acechada por una entidad demoníaca tras presenciar un accidente mortal en la carretera

28 de mayo

Zona de riesgo: Cuenta regresiva; este thriller de acción narra cómo, tras el hallazgo de una bomba de la Segunda Guerra Mundial sin detonar en Londres, la ciudad es evacuada, pero en medio del caos un grupo aprovecha la situación para llevar a cabo un robo bancario

este thriller de acción narra cómo, tras el hallazgo de una bomba de la Segunda Guerra Mundial sin detonar en Londres, la ciudad es evacuada, pero en medio del caos un grupo aprovecha la situación para llevar a cabo un robo bancario Se levanta el viento: Otro clásico de Studio Ghibli narra la vida del ingeniero aeronáutico Jiro Horikoshi, enfocado en su pasión por diseñar aviones bellos durante la Segunda Guerra Mundial, mientras lidia con el amor trágico por su esposa enferma y el conflicto moral de crear máquinas de guerra

Otro clásico de Studio Ghibli narra la vida del ingeniero aeronáutico Jiro Horikoshi, enfocado en su pasión por diseñar aviones bellos durante la Segunda Guerra Mundial, mientras lidia con el amor trágico por su esposa enferma y el conflicto moral de crear máquinas de guerra Backrooms: Basada en una popular creepypasta de internet, trata sobre una terapeuta que, buscando a su paciente desaparecido, se adentra en una dimensión laberíntica de oficinas amarillas infinitas, espacios liminales y entidades peligrosas

Basada en una popular creepypasta de internet, trata sobre una terapeuta que, buscando a su paciente desaparecido, se adentra en una dimensión laberíntica de oficinas amarillas infinitas, espacios liminales y entidades peligrosas Dolly: De terror independiente y thriller psicológico, narra el secuestro de Macy por parte de una figura monstruosa con una máscara de muñeca, donde el secuestrador busca “criar” a la joven como si fuera su propia hija

Otros estrenos durante las vacaciones de verano

4 de junio

Amos del universo

11 de junio

El día de la revelación

Las 100 noches del deseo

18 de junio

Toy Story 5

25 de junio

Supergirl

13 de agosto

911: Llamada infernal