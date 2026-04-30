¡Regresan las Pukas Lokas! Krispy Kreme celebra el Día del Niño con donas de colores y peluches coleccionables

Krispy Kreme vuelve a apostar por la nostalgia y la diversión este Día del Niño 2026 con el regreso de sus famosas Pukas Lokas, una edición especial de donas llenas de color que llega acompañada de ¡divertidos peluches coleccionables!

La promoción estará disponible por tiempo limitado y promete convertirse en una de las favoritas para celebrar este 30 de abril con niñas, niños y también para consentir a tu niño interior que es fan de los postres deliciosos. En and Noticias, te contamos los detalles.

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Krispy Kreme consiente a los niños con donas llenas de color y peluches de ajolote

Del 24 de abril al 3 de mayo de 2026, las tiendas participantes de Krispy Kreme tendrán disponibles las Donas Pukas Lokas, una edición limitada que destaca por su cobertura dulce y sus tradicionales chochitos acidulces multicolor.

Se trata de una dona diseñada para llenarte de emoción, diversión y alegría con colores vibrantes, textura divertida y el sabor clásico que caracteriza a la marca. La propuesta busca convertir un postre cotidiano en una experiencia festiva para compartir en familia.

Pero eso no es todo. Este año, la campaña suma una sorpresa extra que te va a encantar: los muñecos de peluche llamados Snackles inspirados en dos animales que son sensación en redes sociales.

¿Cuál es la promoción de Krispy Kreme del Día del Niño?

La promoción especial de Krispy Kreme Día del Niño incluye la posibilidad de llevarte un peluche coleccionable de ajolote o capibara al comprar cualquier paquete de donas.

Los peluches estarán disponibles al adquirir:

Tripack

Media docena

Docena

Doble docena

Y agregar $175 pesos adicionales.

Esto significa que, además de las donas, los clientes podrán llevarse el regalo perfecto para niñas, niños o fans de Krispy Kreme.

Si este Día del Niño quieres celebrar con algo distinto, colorido y listo para la foto, esta edición limitada de donas es una experiencia que debes disfrutar. ¡No te lo pierdas!

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