¿Tú, yo y unas donas de corazón? Krispy Kreme tiene el regalo perfecto para San Valentín por tiempo limitado

Krispy Kreme tiene la mejor opción para sorprender a si quieres a tu peor es nada este 14 de febrero: la colección de donas, “Nuestro Dulce Flechazo”.

Si tu amor es fan de los dulces antojos, este Día de San Valentín puedes aprovechar para disfrutar juntos de un postre muy original: donas en forma de corazón y un video personalizado de tu historia de amor! ¿Se te antojan?

Nuestro dulce flechazo: Así son las donas de Krispy Kreme para el 14 de febrero

Este 14 de febrero es un día especial y Krispy Kreme lo sabe, por eso, creó una colección de donas donas que derraman dulzura. Se trata de las donas “Nuestro Dulce Flechazo” creadas para los enamorados y para los que están en busca del amor. Y, como el amor es dulce, las nuevas donas Krispy Kreme están preparadas con rellenos deliciosos que son una caricia para el paladar y para tu corazón:

Oso Chocolatoso : Solo para los más románticos: Se trata de una dona con relleno cremoso de chocolate, decorada con cobertura de betún de chocolate.

: Solo para los más románticos: Se trata de una dona con relleno cremoso de chocolate, decorada con cobertura de betún de chocolate. Corazón TQM : Una deliciosa dona con relleno de frutos rojos que es una explosión de sabor. Está decorada con una placa de chocolate con la frase: TQM.

: Una deliciosa dona con relleno de frutos rojos que es una explosión de sabor. Está decorada con una placa de chocolate con la frase: TQM. Dona corazón de regalo : Para que le regales tu corazón a esa persona especial. Está rellena de cajeta y decorada con chocolate blanco.

: Para que le regales tu corazón a esa persona especial. Está rellena de cajeta y decorada con chocolate blanco. Dona TQM: Una hermosa dona de chocolate con chispas de San Valentín.

Krispy Kreme lanza donas especiales para el 14 de febrero.|Adrián Gómez

¿Hasta cuándo estarán a la venta las donas “Nuestro Dulce Flechazo”?

Aún estás a tiempo, la colección de donas “Nuestro Dulce Flechazo” está a la venta hasta el próximo 26 de febrero y no llega sola, sino que tiene dos de los mejores regalos de San Valentín extra: un video de tu romance gratis y un romántico osito de peluche, por un costo extra.

En la compra de una docena de donas de corazón, podrás personalizar un video que recrea tu historia de amor, narrada nada más y nada menos que por Cupido. Solo el 14 de febrero, la docena tiene un costo de $299 pesos con envío gratis.

También puedes agregar a tu docena el tierno Osito Krispy por $134 pesos extra.

¿Dónde hay un Krispy Kreme cerca de mí?

¿Listo para enamorarte? Entonces, te contamos que encontrar la sucursal Krispy Kreme más cerca de tí es muy fácil, simplemente da clic en este ENLACE.

