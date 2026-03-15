Krispy Kreme lanza dona inspirada en la Paleta Payaso de Ricolino por tiempo limitado

¿Te imaginas una dona de Paleta Payaso? Krispy Kreme lo hizo posible en la Primavera 2026 con la colección 'El Sabor de la Diversión', que llenará de nostalgia a sus fans en México, ya que se trata de una colaboración con Ricolino, la marca de dulces con gran tradición en el país.

Hoy, ya puedes acudir a la sucursal de Krispy Kreme más cerca de ti y llevarte a casa una dona de alguno de los tres dulces más vendidos de Ricolino: Paleta Payaso, Kranky o Bubu Lubu. Y, para que ya no te lo imagines, en adn Noticias, te contamos todo lo que debes saber sobre la nueva colaboración de Krispy Kreme y Ricolino; sabores y fecha límite para probar estas divertidas donas.

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¿Cuáles son las donas Krispy Kreme de la colección Ricolino?

Como ya es costumbre, Krispy Kreme sorprende a sus clientes con colaboraciones icónicas y, la llegada de la primavera, no se podía quedar atrás. Por ello, regresa la colección de donas más divertida de la temporada, inspiradas en los dulces Ricolino más pedidos por los mexicanos.

Dona Paleta Payaso : Pan de chocolate relleno de malvavisco. Esta dona captura la esencia de la clásica Paleta Payaso con su cubierta de chocolate y carita de gomitas, tan divertida como deliciosa.

: Pan de chocolate relleno de malvavisco. Esta dona captura la esencia de la clásica con su cubierta de chocolate y carita de gomitas, tan divertida como deliciosa. Dona Kranky : Pan de chocolate con una cubierta de glaseado blanco y decorada con crujientes hojuelas del inconfundible sabor de Kranky. Esta combinación crea una dona ideal para quienes aman el contraste entre lo cremoso y lo crocante.

: Pan de chocolate con una cubierta de glaseado blanco y decorada con Esta combinación crea una dona ideal para quienes aman el contraste entre lo cremoso y lo crocante. Dona Bubu Lubu: Pan de chocolate con cubierta de chocolate con un toque de mermelada de fresa, que la convierte n una explosión de sabor acidito. Además, está decorada con un mini Bubu Lubu, que te remontará al recreo en la escuela.

¿Hasta cuándo se venden las donas Paleta Payaso de Krispy Kreme?

Si quieres una dona de Paleta Payaso, no esperes más tiempo, porque la colección estará disponible por tiempo limitado. La venta de la colaboración de Krispy Kreme y Ricolino comenzó el pasado 27 de febrero y solo estará en tiendas hasta el jueves 2 de abril.

¿Qué día son más baratas las donas Krispy Kreme?

Las donas Krispy Kreme son más baratas principalmente los días 12 de cada mes, conocidos como el Día de la Docena, cuando encontrarás un 50% de descuento en docenas de Glaseadas Originales.

Pero, también suelen tener promociones especiales de donas a $19 o $21 pesos en días seleccionados, 2x1 en bebidas los martes y combos de café.

¿Dónde hay un Krispy Kreme cerca de mí?

No pierdas la oportunidad de probar una dona de Paleta Payaso. Corre por la tuya, antes de que se acaben. Si te estás preguntando: ¿dónde está la sucursal de Krispy Kreme más cerca de mí?, te contamos que puedes encontrarla en este ENLACE.