¡Baila sin Cesar en el Zócalo! 31 minutos y los mejores conciertos en la CDMX hoy 30 de abril

¿Ya tienes plan para este miércoles 30 de abril? La Ciudad de México se puso modo fiesta en pleno Día del Niño y armó una cartelera que mezcla nostalgia, música gratis y shows para toda la familia. Desde el esperado concierto de 31 Minutos en el Zócalo hasta un tributo a Michael Jackson, hoy la capital tiene opciones para cantar, bailar y salir de la rutina sin gastar de más.

Si estabas buscando qué hacer en la CDMX este 30 de abril, aquí te contamos los mejores conciertos y eventos musicales para celebrar a los peques de la casa.

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31 Minutos en el Zócalo: el concierto gratis más esperado del día

El concierto 31 Minutos en el Zócalo es uno de los eventos gratuitos más esperados del mes de abril. Después de llevar el Auditorio Nacional, el icónico programa chileno llegará con Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Juanín y compañía para al Zócalo capitalino para celebrar el Día del Niño con su show Yo nunca vi televisión.

La cita es este miércoles 30 de abril a las 19:00 horas y se espera una asistencia masiva, por lo que autoridades recomendaron llegar con anticipación. Además, el show también será transmitido por Canal 11 y Canal 14 para quienes prefieran verlo desde casa.

Entre las canciones que podrían sonar están clásicos como Mi muñeca me habló, Baila sin César y otros temas que marcaron a generaciones enteras. Sin duda, 31 minutos en CDMX se perfila como uno de los eventos más grandes del día.

Tributo a Michael Jackson por el Día del Niño

Si lo tuyo es el pop y los pasos legendarios, también hay opción para ti. Este 30 de abril se realiza un tributo a Michael Jackson en CDMX, pensado para familias y fans del Rey del Pop.

El espectáculo incluirá bailarines, imitadores y una selección de éxitos como Billie Jean, Thriller y Beat It, en una noche ideal para recordar al artista que revolucionó la música mundial. El evento forma parte de la oferta cultural especial por el Día del Niño en la capital.

Otros conciertos en la CDMX este 30 de abril

La cartelera musical no termina ahí. También destacan presentaciones en distintos recintos de la ciudad:

Grupo Galé - Sentimientos World Tour en La Maraka.

- Sentimientos World Tour en La Maraka. Kevis & Maykyy en Foro Puebla.

en Foro Puebla. El Amor Brujo / La Vida Breve en Bellas Artes.

En la CDMX tú puedes elegir cómo divertirte, si quieres ambiente familiar, nostalgia y entrada gratis, el concierto de 31 Minutos en el Zócalo es la mejor opción. Pero, si prefieres bailar y coreografías icónicas, el tributo a Michael Jackson puede ser el plan perfecto.

Así que ya lo sabes, arma el plan, ponte bloqueador, carga el celular y prepárate para cantar a todo pulmón.

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