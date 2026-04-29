El 30 de abril es el Día del Niño y para celebrarlo en el Zócalo de la CDMX se llevará a cabo el concierto gratuito de 31 Minutos donde Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Juanín Juan Harry, Patana y Calcetín con Rombos Man cantarán sus divertidas canciones.

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Recomendaciones concierto 31 Minutos

El Gobierno de la Ciudad de México y Protección Civil compartieron algunas recomendaciones para quienes tengan planeado asistir al concierto de 31 Minutos en la plancha del Zócalo, así que aquí te las compartimos para que bailes sin cesar:

Llega con anticipación y ubica las salidas de emergencia

Acuerda un punto de reunión con tus acompañantes

Mantén cerca a niñas y niños y colócales una pulsera o nota con el teléfono de contacto

Usa ropa cómoda, gorra y protector solar

Lleva agua para que te mantengas hidratado

No lleves objetos punzocortantes, vidrio ni mochilas grandes

Sigue las indicaciones del personal de seguridad y Protección Civil

¡Vivamos el concierto de 31 Minutos de manera segura para todas y todos!



Este 30 de abril prepárate y disfruta de este evento gratuito en la plancha del Zócalo capitalino con las indicaciones del personal de seguridad y Protección Civil. pic.twitter.com/HcArfiRKpN — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 28, 2026

Rutas de transporte para llegar al Zócalo

La forma más fácil y rápida de llegar al Zócalo para el concierto es en trasporte público y estas son las opciones:

Si llegas en Metro la estaciones más cercanas son Pino Suárez, Allende y Bellas Artes, solo deberás caminar unas cuántas calles debido a que es probable que la estación Zócalo de la línea 2 permanezca cerrada.

También puedes usar la línea 1 y bajar en la estación Isabel la Católica y Salto de Agua y de ahí caminar a la plancha.

El Metrobús también es una buena opción, solo debes usar la línea 4 color naranja y bajar en Museo de la Ciudad y República de Argentina y de ahí caminar.

El concierto está programado para dar inicio a las 19:00 horas en un formato pensado para público infantil y familiar. En caso de que no puedas asistir, el espectáculo será televisado en vivo mediante los canales 11 y 14 de TV abierta.

Se espera que interpreten canciones como Tangananica-Tangananá, Diente blanco no te vayas, Objeción denegada, Lala, Equilibrio espiritual, Bailan sin Cesar, Mi muñeca me habló, Anacleto y Yo nunca vi televisión.

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