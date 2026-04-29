Un video de TikTok viralizó la historia de una mujer a la que le cancelaron su visa estadunidense y su acceso al programa SENTRI tras cruzar la frontera con Estados Unidos (EUA) con un equipaje fuera de lo común.

Si todavía no has visto el video y si cruzas frecuentemente la frontera con Estados Unidos, sigue leyendo, porque en adn Noticias, te contamos todo lo que se sabe del caso y por qué se pierde la visa y el SENTRI de forma inmediata en el cruce fronterizo.

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Mujer pierde visa y SENTRI por cruzar la frontera con una persona en la cajuela

En TikTok, un video de un extraño testimonio llamó la atención de los internautas, se trataba de una usuaria identificada como @samflorari3, que relataba las razones por las que le habían cancelado su visa estadunidense y SENTRI.

La mujer contó que se dirigía a EUA para recoger material para su trabajo, pero cuando llegó a la frontera entre EUA y México, fue enviada a una segunda inspección por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). Durante la revisión, oficiales detectaron a una persona oculta dentro de la cajuela del automóvil. Esto constituye una grave violación a las a leyes migratorias de Estados Unidos.

“Me bajo del carro y me dice pon las manos atrás y me esposan. Fue horrible, me esposaron y me llevaron con un oficial. Yo no sabía ni qué estaba pasando. Súper humillante, me interrogaron, me tomaron las huellas y la fotografía”, contó la mujer entre lágrimas.

Tras el hallazgo, la mujer aseguró que fue retenida por siete horas en una celda sin que ella supiera qué había hecho. Finalmente, apareció un agente que le explicó su situación. Posteriormente, le notificaron la cancelación de su visa americana y de su acceso al programa SENTRI. Incluso, señaló que otros permisos vinculados a su familia también fueron afectados.

“Para los que viven en frontera, antes de cruzar revisen sus cajuelas, que no les vaya a pasar lo que me pasó a mí, porque es una experiencia súper horrible”, recomendó la mujer en TikTok.

Razones por las que te pueden quitar la visa

La visa estadounidense puede ser revocada por distintas causas. Entre las más comunes están:

Transportar personas sin documentos migratorios

Llevar mercancía prohibida o no declarada

Proporcionar información falsa a autoridades migratorias

Violar condiciones de estancia en Estados Unidos

en Estados Unidos Tener antecedentes relacionados con delitos o fraude

Prestar el vehículo para actividades ilegales

En casos fronterizos, las revisiones pueden incluir cajuela, interiores, equipaje y compartimentos ocultos.

¿Cómo funciona la visa SENTRI?

SENTRI es un programa de cruce rápido para viajeros previamente autorizados y considerados de bajo riesgo. Permite ingresar por carriles especiales en la frontera entre México y Estados Unidos, reduciendo tiempos de espera.

Sin embargo, mantener este beneficio exige cumplir reglas estrictas. Cualquier irregularidad puede derivar en suspensión o cancelación inmediata, sin garantía de recuperación.

Aunque en redes sociales algunos usuarios defendieron que la mujer no sabía lo que ocurría, algunos señalaron que quien conduce el vehículo suele ser considerado responsable de lo que transporta al momento de ingresar a Estados Unidos.

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