VISA de inmigrante en Estados Unidos: La excepción que beneficia a extranjeros de países afectados por el bloqueo
Estados Unidos frena las VISAS de inmigrante, aunque algunos extranjeros aún podrán solicitarlas si cumplen con este requisito clave.
Estados Unidos permitirá tramitar la VISA de inmigrante a extranjeros con doble nacionalidad que apliquen con un pasaporte de un país no restringido, pese a la suspensión general que inicia el 21 de enero de 2026, según informó el Departamento de Estado.
¿Qué extranjeros sí pueden tramitar la VISA de inmigrante pese a la suspensión de Estados Unidos?
El gobierno de Estados Unidos mantendrá abierta una excepción específica dentro de la suspensión de VISAS de inmigrante. Aplica a solicitantes con doble nacionalidad que presenten un pasaporte vigente de un país no incluido en la lista de restricción.
La directriz aclara que estos casos sí pueden recibir la visa, aun cuando el solicitante también tenga nacionalidad de un país afectado por el bloqueo.
Los 75 países que no podrán tramitar la VISA de inmigrante desde el 21 de enero
A partir del 21 de enero de 2026, el Departamento de Estado de Estados Unidos suspende la emisión de VISAS de inmigrante para nacionales de los siguientes países:
- Afganistán
- Albania
- Argelia
- Antigua y Barbuda
- Armenia
- Azerbaiyán
- Bahamas
- Bangladesh
- Barbados
- Bielorrusia
- Belice
- Bután
- Bosnia y Herzegovina
- Brasil
- Birmania
- Camboya
- Camerún
- Cabo Verde
- Colombia
- Costa de Marfil
- Cuba
- República Democrática del Congo
- Dominica
- Egipto
- Eritrea
- Etiopía
- Fiyi
- Gambia
- Georgia
- Ghana
- Granada
- Guatemala
- Guinea
- Haití
- Irán
- Irak
- Jamaica
- Jordania
- Kazajistán
- Kosovo
- Kuwait
- Kirguistán
- Laos
- Líbano
- Liberia
- Libia
- Moldavia
- Mongolia
- Montenegro
- Marruecos
- Nepal
- Nicaragua
- Nigeria
- Macedonia del Norte
- Pakistán
- República del Congo
- Rusia
- Ruanda
- San Cristóbal y Nieves
- Santa Lucía
- San Vicente y las Granadinas
- Senegal
- Sierra Leona
- Somalia
- Sudán del Sur
- Sudán
- Siria
- Tanzania
- Tailandia
- Togo
- Túnez
- Uganda
- Uruguay
- Uzbekistán
- Yemen
La política responde a la línea marcada por el presidente Donald Trump , quien ordenó reforzar controles para evitar que nuevos inmigrantes utilicen programas de asistencia social.
“El presidente Trump ha dejado claro que los inmigrantes deben ser financieramente autosuficientes y no representar una carga económica para los estadounidenses”, indica el comunicado oficial
Qué cambia y qué no con la suspensión de VISAS
El Departamento de Estado mantendrá entrevistas y citas consulares, pero no emitirá VISAS de inmigrante a nacionales de los países listados durante la suspensión.
La directriz no revoca VISAS ya emitidas y no aplica a VISAS de turista , al tratarse de documentos de no inmigrante. Para temas de admisión a territorio estadounidense, las autoridades remitieron los casos al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
