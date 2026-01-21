VISA de inmigrante en Estados Unidos: La excepción que beneficia a extranjeros de países afectados por el bloqueo

Estados Unidos permitirá tramitar la VISA de inmigrante a extranjeros con doble nacionalidad que apliquen con un pasaporte de un país no restringido, pese a la suspensión general que inicia el 21 de enero de 2026, según informó el Departamento de Estado.

¿Qué extranjeros sí pueden tramitar la VISA de inmigrante pese a la suspensión de Estados Unidos?

El gobierno de Estados Unidos mantendrá abierta una excepción específica dentro de la suspensión de VISAS de inmigrante. Aplica a solicitantes con doble nacionalidad que presenten un pasaporte vigente de un país no incluido en la lista de restricción.

La directriz aclara que estos casos sí pueden recibir la visa, aun cuando el solicitante también tenga nacionalidad de un país afectado por el bloqueo.

AMERICA FIRST: The Trump administration will PAUSE immigrant visa processing from 75 countries until the U.S. can ensure that incoming immigrants will not become a public charge or extract wealth from American taxpayers. 🇺🇸 pic.twitter.com/uyQrZbYyO3 — The White House (@WhiteHouse) January 17, 2026

Los 75 países que no podrán tramitar la VISA de inmigrante desde el 21 de enero

A partir del 21 de enero de 2026, el Departamento de Estado de Estados Unidos suspende la emisión de VISAS de inmigrante para nacionales de los siguientes países:

Afganistán

Albania

Argelia

Antigua y Barbuda

Armenia

Azerbaiyán

Bahamas

Bangladesh

Barbados

Bielorrusia

Belice

Bután

Bosnia y Herzegovina

Brasil

Birmania

Camboya

Camerún

Cabo Verde

Colombia

Costa de Marfil

Cuba

República Democrática del Congo

Dominica

Egipto

Eritrea

Etiopía

Fiyi

Gambia

Georgia

Ghana

Granada

Guatemala

Guinea

Haití

Irán

Irak

Jamaica

Jordania

Kazajistán

Kosovo

Kuwait

Kirguistán

Laos

Líbano

Liberia

Libia

Moldavia

Mongolia

Montenegro

Marruecos

Nepal

Nicaragua

Nigeria

Macedonia del Norte

Pakistán

República del Congo

Rusia

Ruanda

San Cristóbal y Nieves

Santa Lucía

San Vicente y las Granadinas

Senegal

Sierra Leona

Somalia

Sudán del Sur

Sudán

Siria

Tanzania

Tailandia

Togo

Túnez

Uganda

Uruguay

Uzbekistán

Yemen

La política responde a la línea marcada por el presidente Donald Trump , quien ordenó reforzar controles para evitar que nuevos inmigrantes utilicen programas de asistencia social.

“El presidente Trump ha dejado claro que los inmigrantes deben ser financieramente autosuficientes y no representar una carga económica para los estadounidenses”, indica el comunicado oficial

Qué cambia y qué no con la suspensión de VISAS

El Departamento de Estado mantendrá entrevistas y citas consulares, pero no emitirá VISAS de inmigrante a nacionales de los países listados durante la suspensión.

La directriz no revoca VISAS ya emitidas y no aplica a VISAS de turista , al tratarse de documentos de no inmigrante. Para temas de admisión a territorio estadounidense, las autoridades remitieron los casos al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).