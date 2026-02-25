Ya es oficial: Sólo este grupo de personas se salvará de la entrevista para tramitar la visa de Estados Unidos

El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó desde octubre de 2025 la normativa que obliga a casi todos los solicitantes, incluidos niños menores de 14 años y adultos mayores de 79, a presentarse personalmente para obtener la visa de no inmigrante.

Con esta resolución, la edad dejó de ser un pase automático para evitar las filas en el consulado y modificó las condiciones de miles de mexicanos para ingresar a Estados Unidos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Quiénes se salvan de la entrevista para la visa de Estados Unidos en 2026?

La autoridad migratoria establece que la entrevista presencial es ahora el estándar obligatorio para la mayoría. Actualmente, bajo el marco legal vigente, solo estos grupos específicos conservan la posibilidad de tramitar el documento sin comparecer ante un oficial consular:

Funcionarios y diplomáticos: Solicitantes bajo símbolos de visa A-1, A-2, C-3 (excepto empleados personales), G-1 a G-4, NATO-1 a NATO-6 o TECRO E-1.

Solicitantes bajo símbolos de visa A-1, A-2, C-3 (excepto empleados personales), G-1 a G-4, NATO-1 a NATO-6 o TECRO E-1. Visas oficiales: Cualquier solicitante de visas de tipo diplomático u oficial.

Cualquier solicitante de visas de tipo diplomático u oficial. Renovación B-1/B-2 y Tarjeta de Cruce: Mexicanos que renueven dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento, siempre que la visa anterior fuera de validez total y el solicitante tuviera al menos 18 años al recibirla.

Mexicanos que renueven dentro de los posteriores al vencimiento, siempre que la visa anterior fuera de validez total y el solicitante tuviera al menos 18 años al recibirla. Trabajadores H-2A: Quienes renueven su visa agrícola dentro de los 12 meses tras el vencimiento, siempre que se emitiera con validez total y el solicitante fuera mayor de 18 años.



Si tu visa de turista venció hace más de un año, pierdes el beneficio de exención y deberás acudir a una entrevista obligatoria.

Updated Interview Requirement for Nonimmigrant Visa Applicants



Effective September 2, 2025, the U.S. Department of State will update the categories of visa applicants that may be eligible for a nonimmigrant visa interview waiver. All nonimmigrant visa applicants, including… pic.twitter.com/ZNRZ8tkxe5 — U.S. Embassy in the Philippines (@USEmbassyPH) August 1, 2025

El fin de la exención automática para niños y adultos mayores

Desde el 1 de octubre de 2025, el Departamento de Estado eliminó la facilidad que permitía a los sectores más jóvenes y longevos tramitar el documento vía mensajería. Hoy, la regla general dicta que todos deben comparecer ante un oficial consular, rompiendo con el esquema que durante años benefició a miles de hogares.

Bajo el protocolo de seguridad actual, estos grupos ahora deben ir a cita:

Menores de 14 años: Deben presentarse acompañados de sus tutores legales en la sede consular.

Deben presentarse acompañados de sus tutores legales en la sede consular. Mayores de 79 años: La toma de datos y entrevista presencial es obligatoria para validar su identidad.

La toma de datos y entrevista presencial es obligatoria para validar su identidad. Solicitantes por primera vez: Ninguna categoría de edad queda exenta en su primer trámite de visa.

La autoridad advierte que, aun cumpliendo los requisitos de renovación, el oficial tiene la facultad de citar a cualquier persona si detecta inconsistencias.

visa

Requisitos de elegibilidad para el proceso de renovación rápida

Para quienes aún califican en el estrecho margen de los 12 meses, la Embajada exige que el trámite se realice exclusivamente en el país de nacionalidad o residencia habitual. Si la visa anterior fue robada, extraviada o revocada en el pasado, la opción de renovación sin entrevista queda descartada automáticamente.

Para evitar la entrevista con el cónsul, el solicitante debe cumplir estos requisitos:

Validez total: Que tu visa previa haya sido emitida por el periodo máximo (usualmente 10 años).

Que tu visa previa haya sido emitida por el periodo máximo (usualmente 10 años). Sin denegaciones: No tener registros de rechazos previos que no hayan sido superados legalmente.

No tener registros de rechazos previos que no hayan sido superados legalmente. Sin inelegibilidades: No presentar alertas de seguridad o infracciones migratorias potenciales.

El sistema de citas se satura rápidamente; si tu visa está próxima a cumplir el año de vencida, inicia el trámite de inmediato para no sufrir contratiempos innecesarios.