Genius Manu, influencer viral de tecnología: “¿Samsung S26 Ultra o iPhone 17 Pro Max? Cualquiera de las dos es una buena opción de aquí a 5 años”

Samsung S26 Ultra y iPhone 17 Pro Max son los dos monstruos tecnológicos que dominan 2026 en el mundo de los celulares. ¿Vale la pena la inversión? Genius Manu, influencer viral de tecnología, lo tiene claro: “Cualquiera de las dos es una buena opción de aquí a 5 años”.

La batalla entre Samsung y iPhone llega a su punto más equilibrado este año. Ambos flagships presumen pantallas de 6.9 pulgadas, acabados en aluminio y precios que rondan los $25,000-$30,000 MXN según configuración y tienda. Pero bajo el capó, las diferencias definen para quién es cada uno.

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¿Qué ofrece Samsung y iPhone que no tiene el otro?

El iPhone 17 Pro Max apuesta por la simplicidad táctil: botones físicos como el Botón de Acción y el Control de Cámara dan acceso rápido sin navegar menús. Samsung responde con el S Pen integrado, una herramienta que artistas, estudiantes y profesionales usan para tomar notas o editar documentos al instante.

El desbloqueo también divide aguas.

Mientras Apple confía en un Face ID maduro y veloz, Samsung mantiene la huella dactilar en pantalla, opción que muchos usuarios mexicanos prefieren por practicidad al usar cubrebocas o con las manos húmedas. En pantalla, el Galaxy S26 Ultra estrena la “Privacy Display”, que difumina el contenido si alguien mira desde un ángulo lateral. Ideal para revisar tu banca móvil en el Metro sin que el de atrás se entere.

Estas son las diferencias que más pesan al decidir:

Batería y carga : iPhone aguanta ~18 horas de navegación; Samsung llega a 16h, pero carga al 77% en 30 minutos con sus 60W (contra 40W del iPhone).

: iPhone aguanta ~18 horas de navegación; Samsung llega a 16h, pero carga al 77% en 30 minutos con sus 60W (contra 40W del iPhone). Cámaras : Samsung presume 200 MP y modo noche más nítido; iPhone ofrece zoom óptico x8 y vídeo con tonos más naturales.

: Samsung presume 200 MP y modo noche más nítido; iPhone ofrece zoom óptico x8 y vídeo con tonos más naturales. IA : Galaxy AI integra Gemini y Perplexity para edición avanzada; Apple Intelligence se limita a resúmenes y ajustes básicos.

: Galaxy AI integra y para edición avanzada; Apple Intelligence se limita a resúmenes y ajustes básicos. Ecosistema: MagSafe y Dynamic Island en iPhone; S Pen y multitarea con ventanas en Samsung.

Samsung y iPhone: ¿cuál gana en uso diario en México?

Para el usuario promedio que checa redes, toma fotos en salidas familiares y necesita que el celular aguante la jornada, el iPhone 17 Pro Max tiene ligera ventaja en autonomía. Pero si trabajas con documentos, firmas contratos o editas contenido sobre la marcha, el S Pen del Galaxy S26 Ultra cambia las reglas del juego.

En ciudades como CDMX, Guadalajara o Monterrey, donde el ritmo es acelerado, la carga rápida de Samsung puede salvarte cuando olvidaste conectar el celular toda la noche. Con 30 minutos en el enchufe, tienes batería para media jornada. El iPhone, en cambio, prioriza la duración extendida para quienes salen de casa temprano y regresan tarde.

En fotografía, la elección depende de tu estilo. ¿Prefieres selfies verticales u horizontales sin rotar el equipo? El iPhone lo resuelve con su cámara frontal de 18 MP. ¿Necesitas estabilidad total al grabar caminando? El “Horizon Lock Mode” de Samsung mantiene el horizonte fijo aunque gires el móvil. Ambos tiran fotos espectaculares; la diferencia está en los detalles que tú valoras.

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