Ni Samsung ni Motorola: Liverpool remata el OPPO Find X3 Lite con Vídeo Ultra Nocturno por menos de 9000 pesos

El Oppo Find X3 Lite promete llenar su batería al 100% en menos de 40 minutos gracias a su tecnología SuperVOOC 2.0 de 65W. Y en Liverpool lo puedes conselivguir por $8,966 MXN, una propuesta que pone en aprietos a rivales más costosos.

Este Oppo no busca impresionar con especificaciones extremas, sino con equilibrio. Para el usuario mexicano que navega, sube historias y trabaja desde el celular, ofrece fluidez sin sacrificar portabilidad. Pesa apenas 172 gramos y mide 7.9 mm de grosor: se desliza en cualquier bolsa o bolso sin estorbar.

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¿Qué hace especial a este Oppo de gama media?

La experiencia de uso empieza en la pantalla. Su panel AMOLED de 6.4 pulgadas con tasa de refresco de 90Hz hace que el scroll en redes sociales o la navegación web se sientan notablemente más suaves. No es el único con esta característica, pero combinado con el procesador Snapdragon 765G y 8 GB de RAM, el resultado es un rendimiento consistente en multitarea y aplicaciones cotidianas.

La fotografía también recibe atención. El sistema cuádruple trasero liderado por un sensor principal de 64 MP permite capturar detalles incluso en condiciones de luz complicadas. La cámara frontal de 32 MP responde bien para videollamadas y selfies. No es un equipo para fotógrafos profesionales, pero cubre con holgura el uso diario.

Y luego está la carga. Mientras muchos smartphones de precio similar tardan más de una hora en recargarse por completo, este Oppo con batería de 4,300 mAh alcanza el 100% en aproximadamente 35-40 minutos. Para quien vive conectado, eso significa menos ansiedad y más tiempo productivo.

Liverpool Oppo Find X3 Lite Oppo Find X3 Lite, en Liverpool. (Liverpool)

¿Cómo comprar el Oppo Find X3 Lite en Liverpool sin complicaciones?

Liverpool facilita la adquisición con opciones de pago que se adaptan a distintos presupuestos. Si prefieres diferir el gasto, estas son las alternativas vigentes:

Tarjetas Liverpool: Accede a Meses Sin Intereses desde 6 hasta 13 meses o más, según promociones temporales.

Accede a Meses Sin Intereses desde 6 hasta 13 meses o más, según promociones temporales. Tarjetas de crédito externas: Visa, Mastercard y American Express suelen habilitar planes de 3, 6 o 9 MSI.

Visa, Mastercard y American Express suelen habilitar planes de 3, 6 o 9 MSI. Pago de contado: Efectivo o débito con posible descuento en exhibición única.

Efectivo o débito con posible descuento en exhibición única. Liverpool Crédito: Opción “Compre ahora y empiece a pagar después”, sujeta a disponibilidad promocional.

La logística también juega a favor. Liverpool ofrece envío gratis a toda la República Mexicana para compras en línea. Si prefieres inmediatez, el servicio Click & Collect te permite recoger el equipo en sucursal en un par de horas, siempre que haya stock. Además, el dispositivo cuenta con garantía de fabricante por un año más la protección inicial de la tienda por defectos de fábrica.

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