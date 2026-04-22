Isa Marcial, influencer de tecnología: “Si buscas un dispositivo con una excelente duración de batería, el Moto G24 va a ser una muy buena opción”

¿Un celular de menos de $3,000 pesos que aguanta todo el día? El influencer Isa Marcial lo probó para su canal de Youtube y los resultados sorprenden.

El Moto g24 cuenta con Android 14 de fábrica y un precio que oscila entre $2,000 y $3,000 pesos, dependiendo de la tienda y la versión. Como señala la revisión en video, esta propuesta de Motorola apuesta por lo esencial sin sacrificar lo que más importa a usuarios cotidianos: autonomía y experiencia de uso fluida.

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¿Vale la pena un Motorola con Android 14 por menos de $3,000?

El dispositivo monta un panel LCD de 6.6 pulgadas con tasa de refresco de 90 Hz. Aunque la resolución HD+ no es la más nítida del mercado, el movimiento se siente ágil en redes sociales y navegación básica. El plástico satinado de la parte trasera no solo luce bien, sino que resiste huellas mejor que acabados brillantes. Disponible en verde, rosa, gris, azul y lavanda, el diseño busca conectar con distintos estilos sin elevar el costo.

La verdadera sorpresa está en el audio. El Moto g24 incluye sonido estéreo con Dolby Atmos, algo casi inédito en este rango de precio. Según el análisis, los altavoces entregan volumen y claridad que compiten con equipos más costosos. Eso sí, los micrófonos se quedan cortos en entornos ruidosos.

Batería y sonido: los puntos fuertes del Moto g24

La batería de 5,000 mAh cumplió con creces en las pruebas: más de 5 horas de pantalla encendida bajo uso intenso. Para el día a día en México, donde muchos usuarios dependen del celular desde la mañana hasta la noche, esta autonomía marca la diferencia. Eso sí, la carga de 15W es lenta: calcula más de dos horas para llegar al 100%.

En rendimiento, el procesador MediaTek Helio G85 se defiende en tareas cotidianas. El video recomienda la versión de 8 GB de RAM sobre la de 4 GB para evitar cierres de aplicaciones en segundo plano. Para juegos como Call of Duty, ajusta gráficos a nivel medio y la experiencia será fluida.

Estas son las especificaciones que definen al equipo:

Pantalla: 6.6″ LCD, 90 Hz , HD+ con protección Panda Glass

, HD+ con protección Batería: 5,000 mAh con carga de 15W

con carga de Audio: Estéreo con Dolby Atmos y jack de 3.5mm

y jack de 3.5mm Cámaras: Principal de 50 MP y frontal de 8 MP

La cámara principal de 50 MP ofrece resultados decentes con buena luz. El modo noche, como destaca la revisión, realmente mejora el detalle en condiciones de poca luz. Eso sí, la grabación de video se limita a 1080p a 30 fps, suficiente para redes sociales pero no para proyectos más exigentes.

El software mantiene la esencia de Motorola: gestos prácticos como “agitar para activar la linterna” y un lector de huellas lateral que responde al instante. Con Android 14, el sistema se siente limpio, aunque queda la duda sobre cuántas actualizaciones recibirá a futuro.

¿Es el Moto g24 la mejor opción económica con Android en 2026? Depende de tus prioridades. Si buscas batería que no te deje tirado, audio potente y un sistema actualizado, este equipo cumple. Pero si necesitas carga rápida o multitarea intensa, conviene revisar otras alternativas. Como resume Isa Marcial: “Si buscas un dispositivo con una excelente duración de batería, el Moto g24 va a ser una muy buena opción".

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