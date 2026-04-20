Rommel Yupanqui, especialista en celulares: “Nunca vayas a salir de casa sin activar estas dos funciones antirobo de tu Motorola”

¿Sabías que un ladrón puede apagar tu celular en tres segundos? Si tienes un Motorola, hay dos ajustes que cambian por completo las reglas del juego.

La marca Motorola incluye opciones de seguridad que muchos usuarios desconocen. Con un par de clics, evitas que alguien más tire la toalla con tu dispositivo y lo deje incomunicado para siempre. Rommel Yupanqui, especialista en tecnología móvil, lo deja claro: “Nunca vayas a salir de casa sin activar estas dos funciones”. No es paranoia, es prevención inteligente.

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¿Por qué tu Motorola sigue vulnerable al robo?

La mayoría de los smartphones permiten apagar el equipo o cortar la conexión desde la pantalla de bloqueo. Un delincuente lo sabe. Presiona el botón de encendido, desliza para apagar y listo: tu teléfono se convierte en un ladrillo imposible de rastrear.

Pero los Motorola ofrecen una capa extra de protección. Al activar la opción “Bloquear con botón de encendido”, el sistema exige tu PIN o patrón antes de permitir el apagado. Sin tu clave, el dispositivo se mantiene encendido. Y mientras esté encendido, herramientas como “Encontrar mi dispositivo” siguen operando.

No se trata solo de recuperar el equipo. Se trata de proteger tus cuentas bancarias, fotos personales y acceso a redes laborales. En México, donde el robo de celulares representa uno de los delitos más frecuentes en zonas urbanas, cada segundo de conexión cuenta.

Cómo blindar tu Motorola contra apagados forzados

El proceso toma menos de un minuto. Ingresa a Ajustes, luego a Seguridad y privacidad. Selecciona Desbloqueo del dispositivo y pulsa el ícono de engranaje junto a “Bloqueo de pantalla”. Ahí encontrarás las dos llaves maestras.

Primero, activa “Bloquear con botón de encendido”. Segundo, habilita “Bloquear red y seguridad”. Con esto, cualquier intento de desactivar datos móviles o Wi-Fi desde la pantalla de bloqueo requerirá tu autenticación previa. El ladrón no podrá cortar tu señal a ciegas.

Estas funciones generan beneficios concretos para el usuario mexicano:

El teléfono no se apaga sin tu PIN , manteniendo activa la batería para rastreo

, manteniendo activa la batería para rastreo Los datos móviles permanecen conectados, permitiendo ubicación en tiempo real

El Wi-Fi no se puede desactivar sin autorización, útil en zonas con redes conocidas

Las alertas de “Encontrar mi dispositivo” llegan aunque intenten manipular la configuración

La configuración no afecta el uso diario. Solo añade un paso extra cuando tú mismo quieras apagar el equipo o cambiar ajustes de red. Un pequeño sacrificio por una tranquilidad enorme.

¿Vale la pena? Los números hablan. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2024 se reportaron más de 500 robos de celulares diarios en el país. Cada dispositivo asegurado con estas funciones aumenta las probabilidades de recuperación y reduce el valor del equipo para el mercado negro.

La tecnología avanza, pero los delincuentes también adaptan sus métodos. Por eso, configurar tu Motorola hoy no es un lujo, es una necesidad básica de ciudadanía digital. Mientras las autoridades trabajan en estrategias macro, tú tienes el control inmediato en tus manos.

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