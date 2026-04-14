Moto G Power llega a Liverpool, el celular que promete batería por 3 días

Imagina salir de casa el viernes y que tu celular resista hasta el domingo sin buscar un enchufe. Eso es justo lo que promete el Motorola Moto G Power (2021), ya disponible en Liverpool con un precio que ronda los $8,500 MXN.

No es el smartphone más potente del mercado. Tampoco pretende serlo.

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¿Qué hace especial al Motorola Moto G Power?

Lo que ofrece este equipo de gama media-baja es algo que muchos usuarios mexicanos valoran más que los benchmarks: tranquilidad energética. Con una batería de 5,000 mAh, el dispositivo está diseñado para acompañar jornadas largas, viajes en carretera o esos días en los que simplemente no tienes tiempo ni ganas de andar cargando cables.

La pantalla LCD IPS de 6.6 pulgadas, aunque tiene resolución HD+ (720 x 1600 píxeles), resulta suficiente para consumir contenido en redes sociales, ver series en streaming o revisar el correo sin que la autonomía se desplome.

Motorola apostó por lo funcional sobre lo extravagante. El procesador Snapdragon 662 de ocho núcleos, combinado con 4 GB de RAM, maneja sin problemas las tareas cotidianas: WhatsApp, navegación web, streaming de música y fotografía casual. El sistema de cámaras traseras incluye un sensor principal de 48 MP con apertura f/1.7, acompañado de una lente macro y un sensor de profundidad de 2 MP cada uno. Con buena iluminación natural, las fotos salen nítidas y listas para compartir al instante.

La seguridad corre a cargo de un lector de huellas integrado en el botón lateral de encendido, una ubicación ergonómica que muchos prefieren sobre los sensores bajo pantalla porque se encuentra justo donde cae el dedo índice. Además, el cuerpo de plástico cuenta con recubrimiento repelente al agua, útil para imprevistos con lluvia o derrames accidentales, aunque no es resistente a inmersiones.

Liverpool Moto G Power (2021) Oferta en Liverpool del Moto G Power (2021). (Liverpool)

Cómo pagar el Moto G Power (2021) en Liverpool

El precio de lista en Liverpool es de $8,500 MXN, pero ojo: la tienda suele lanzar promociones en Ventas Nocturnas o temporadas especiales que pueden reducir considerablemente la cifra. Si planeas adquirirlo, checa estas opciones de pago:

Tarjetas Liverpool: descuentos adicionales y meses sin intereses (hasta 6 o más en promociones).

descuentos adicionales y meses sin intereses (hasta 6 o más en promociones). Tarjetas externas (Visa, Mastercard, Amex): también aplican para MSI.

también aplican para MSI. Efectivo o débito: pago directo en caja o transferencia bancaria.

pago directo en caja o transferencia bancaria. PayPal: disponible para compras en línea desde la comodidad de tu casa.

El envío a domicilio es gratuito a todo México en la mayoría de compras en línea, y si prefieres no esperar, el servicio Click & Collect te permite recoger el equipo en la tienda física de tu preferencia en un lapso de 2 a 24 horas, siempre que haya stock disponible en sucursal. Además, el equipo cuenta con garantía directa del fabricante y el respaldo de la política de devoluciones de Liverpool.

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