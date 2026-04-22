Liverpool remata Motorola Edge 50 Pro con triple cámara, NFC y batería de 4,500 mAh

Liverpool acaba de tirar el precio del Moto Edge 50 Pro a $7,948 pesos. Un recorte de $2,730 que representa un descuento real de 25.5% y pone al alcance un celular de Motorola que normalmente ronda los $10,678.

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¿Qué hace especial a este Motorola por menos de 8 mil pesos?

El Edge 50 Pro no es cualquier teléfono. Su pantalla pOLED curva de 6.7 pulgadas se actualiza 144 veces por segundo, lo que se traduce en desplazamientos fluidos y juegos sin tironeos. Los colores, además, cuentan con validación Pantone: lo que ves es lo que obtienes, sin tonos apagados ni saturación forzada.

Por dentro, el procesador Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 equilibra potencia y eficiencia. Con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, olvidas las apps que se cierran solas o el mensaje de “espacio insuficiente”.

La sección de cámaras valida su perfil profesional. La lente principal de 50 MP con apertura f/1.4 y estabilización óptica captura detalles hasta con poca luz. El teleobjetivo de 10 MP acerca la acción con zoom óptico 3x, mientras que la ultra angular de 13 MP cubre paisajes completos. Para selfies, el sensor frontal de 50 MP mantiene el nivel.

La batería de 4,500 mAh se carga al 100% en menos de 20 minutos gracias a la tecnología TurboPower de 125W. ¿Olvidaste conectarlo anoche? En lo que te bañas y desayunas, está listo. También acepta carga inalámbrica de 50W. Y si el agua o el polvo aparecen, su certificación IP68 lo protege hasta 1.5 metros por 30 minutos.

Liverpool Moto Edge 50 Pro Liverpool Moto Edge 50 Pro. (Liverpool)

¿Cómo aprovechar la oferta del Motorola en Liverpool?

Liverpool facilita la compra con opciones que se adaptan a tu ritmo. Puedes pagar con tarjetas del almacén en meses sin intereses (sujeto a promoción vigente) o usar crédito y débito de Visa, Mastercard y American Express.

Envío gratis a todo México sin costo adicional

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, si hay stock local Posibilidad de pagos fijos con tarjeta Liverpool para planear tu presupuesto

con tarjeta para planear tu presupuesto Descuento directo de $2,730 pesos sobre el precio original de $10,678

El ahorro real ronda el 25.5%, una cifra que cobra sentido cuando comparas especificaciones: pocos equipos en este rango ofrecen 512 GB de almacenamiento y carga de 125W simultáneamente. Para el usuario mexicano que busca durabilidad y rendimiento sin pagar de más, esta combinación resulta difícil de ignorar.

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