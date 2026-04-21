Mark Tech, influencer de tecnología: “Si encuentras el Moto G05 en una buena oferta es una compra justificada”

“Si estás buscando un teléfono por menos de 2,000 pesos mexicanos, sabes que la lista de opciones es un desastre". Con esa frase contundente, Mark Tech abre su análisis del Moto G05. Y tiene razón: en el mercado mexicano de gama de entrada, encontrar un equipo que no “tire la toalla” a los seis meses es toda una odisea.

Pero el influencer lanza una pregunta que engancha: “¿Y si te dijera que Motorola tiene un secreto?“. Ese secreto sería el Moto G05, un dispositivo que, sin pretensiones de gama alta, busca resolver lo esencial sin vaciar tu cartera.

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¿Por qué el Motorola G05 destaca en gama de entrada?

El equipo apuesta por lo funcional. Su pantalla LCD de 6.67 pulgadas con tasa de refresco de 90 Hz cumple para redes sociales y YouTube, aunque Mark Tech es claro: “Si vienes de un panel AMOLED o Full HD, notarás la diferencia en nitidez y colores". No es espectacular, pero es suficiente para el usuario promedio.

En rendimiento, el procesador MediaTek Helio G81 con 4 GB de RAM responde bien para lo básico. “Para tareas como mensajería y navegación, el equipo responde muy bien”, señala el creador de contenido. Eso sí, si planeas jugar títulos pesados, prepárate: “Tendrás que bajar los gráficos al mínimo y aún así verás tirones o lags”.

El software es otro punto fuerte. Android 15 corre limpio, sin bloatware molesto, aunque con una limitante importante: el dispositivo no recibirá actualizaciones mayores del sistema, solo parches de seguridad durante 2026. Para quien prioriza estabilidad sobre novedades, puede no ser problema.

Batería y cámaras: lo que dice Mark Tech del Motorola

La autonomía es el verdadero protagonista. Con 5,200 mAh, el Moto G05 “puede llegar a un día completo o incluso un día y medio de uso sin ningún problema”, según el video. La carga es lenta —el cargador incluido es de 10W, aunque soporte 18W—, pero la batería compensa con creces esa espera.

En fotografía, la honestidad gana: el sensor de 50 MP con IA entrega fotos decentes con buena luz, pero “en condiciones de poca luz el rendimiento cae significativamente, el ruido es muy notable”. La frontal de 8 MP cumple para videollamadas, sin más. Nada revolucionario, pero funcional.

Mark Tech resume el perfil ideal del comprador con ejemplos concretos:

Adultos mayores que priorizan batería y simplicidad sobre funciones avanzadas.

sobre funciones avanzadas. Usuarios que necesitan un teléfono secundario para emergencias o trabajo.

para emergencias o trabajo. Personas con presupuesto ajustado que solo usan WhatsApp , llamadas y redes.

que solo usan , llamadas y redes. Quienes valoran detalles como el puerto para auriculares de 3.5 mm, aún presente en este modelo.

El precio sella el argumento: alrededor de $1,900 MXN en línea, sin rebasar los $2,000 en tiendas físicas. “El Moto G05 no viene a revolucionar, viene a ser una opción sólida y confiable además económica para un público que no necesita más", concluye el influencer.

La recomendación final de Mark Tech resume el espíritu del dispositivo: “Si lo encuentras en una buena oferta, esta es una compra justificada”. En un mercado donde lo barato suele salir caro, el Moto G05 apuesta por la honestidad: no promete lo que no puede dar, pero cumple en lo esencial.

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