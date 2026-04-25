Walmart remata el Motorola Edge 50 Fusion con 13 MSI, cámara de 50MP y sensor LYTIA

Por menos de $5,000 pesos, Walmart pone sobre la mesa un smartphone con pantalla curva, resistencia al agua y carga rápida de 68W. No es Samsung, pero el Motorola Edge 50 Fusion compite directo con lo que ofrece la marca coreana en el mismo rango de precio.

El equipo baja de $6,999 a $4,999 MXN. Un ahorro de $2,000 pesos que lo coloca como una de las propuestas más agresivas del mes en el mercado mexicano.

Detrás del precio atractivo hay hardware que responde: pantalla pOLED curva de 6.7 pulgadas con 120Hz, procesador Snapdragon 6 Gen 1 de Qualcomm, 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. La batería de 5,000 mAh se recarga al 100% en menos de 40 minutos gracias al cargador TurboPower de 68W que sí viene incluido en la caja, algo que cada vez más marcas deciden eliminar.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Por qué elegir Motorola sobre Samsung en gama media?

La respuesta está en los detalles que el usuario promedio nota: el acabado en cuero vegano no solo se ve premium, también mejora el agarre. La certificación IP68 protege contra polvo e inmersiones en agua dulce, un nivel de resistencia que muchos equipos de precio similar no ofrecen. Y el sistema de cámaras, con sensor principal de 50 MP con estabilización óptica (OIS) y lente ultra gran angular de 13 MP, entrega fotos estables incluso con poca luz.

Moto Edge 50 Walmart Moto Edge 50 Walmart (Walmart)

Todo esto corre sobre Android 14 de fábrica.

Lo que recibes al abrir la caja:

Smartphone Motorola Edge 50 Fusion en color Verde

en color Verde Cargador TurboPower de 68W y cable USB-C

de y cable Funda protectora y herramienta para SIM

SIM de BAIT de regalo

de de regalo Manual de usuario

Walmart facilita la compra con hasta 12 meses sin intereses en tarjetas participantes como BBVA, Citibanamex y American Express, lo que reduce la mensualidad a alrededor de $416 pesos. También hay opciones a 18 pagos fijos si prefieres diferir con costo de financiamiento.

El envío a domicilio puede llegar desde el día siguiente, o puedes recogerlo sin costo en sucursales seleccionadas como Walmart Toreo.

Motorola Edge 50 Fusion: especificaciones que importan

Para el consumidor mexicano que busca equilibrio entre precio y prestaciones, este equipo resuelve lo esencial sin lujos innecesarios. La pantalla con brillo de hasta 1600 nits se lee bien bajo el sol de mediodía, los altavoces estéreo con Dolby Atmos mejoran la experiencia al ver series o escuchar podcasts, y la cámara frontal de 32 MP cumple para videollamadas de trabajo y selfies rápidas. No es el teléfono más potente del mercado, pero tampoco está diseñado para competir en ese terreno.

La promoción se siente como un movimiento estratégico: Walmart sabe que muchos usuarios comparan especificaciones antes de dar el salto, y este Motorola ofrece argumentos sólidos para quienes no quieren gastar más de $5,000 pero tampoco están dispuestos a “tirar la toalla” en calidad de construcción o velocidad de carga.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.