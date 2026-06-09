Lama Rinchen, monje budista: “Fallamos en la dieta porque el deseo es una marea que te va arrastrando sin darte cuenta”

Lama Rinchen, monje budista y maestro de meditación formado en la tradición tibetana, considera que las personas deben comer para nutrir el cuerpo y evitar utilizar la comida como mero entretenimiento. Según explica, el acto de comer debe realizarse siempre con plena conciencia.

El monje budista originario de Uruguay es vegetariano y en el podcast “Tengo un plan” asegura que uno de los mayores obstáculos para cumplir objetivos personales, como mantener una dieta o cambiar de hábitos, radica en la forma en que opera el deseo en nuestra mente.

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¿Cómo afecta el deseo en el cambio de hábitos?

De acuerdo con el monje, el deseo actúa como una “marea silenciosa e implacable” que arrastra de manera inconsciente, lo que las lleva a actuar por impulso en lugar de con plena conciencia. Por ello, insiste en que es de suma importancia reconocer los factores que pueden causar daño para poder establecer una distancia saludable frente a ellos.

Para lograr este objetivo, el maestro propone aplicar estrategias que ayuden a lidiar con el deseo. La técnica más básica consiste en que, si alguna persona o situación causa irritación o daño, se debe establecer distancia hasta lograr un fortalecimiento interno, lo que a su vez facilitará encontrar la satisfacción en elementos más saludables.

¿Cuál es la importancia que da Lama Rinchen a la alimentación consciente?

Durante su participación en el podcast, Lama Rinchen también sostuvo que cuidar la salud física y mental y llevar una alimentación equilibrada son importantes en el camino espiritual. “En la medida en que tomamos en cuenta todos los aspectos del ser, que incluye hábitos, sueño, dieta, en esa medida vamos a encontrar que se crea una sinergia y avanzamos mucho más sin resistencia”.

A pesar de esto, el monje budista reconoce que, aunque la alimentación representa un factor importante para considerar en el día a día, no lo es todo y se debe evitar caer en obsesiones. En su lugar, el maestro propone adoptar una dieta saludable que se mantenga en total armonía con los valores personales.

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