Charlypi, influencer de tecnología: “Los teléfonos Motorola del 2024 para atrás ya no los recomendaría”

¿Vas a invertir en un nuevo celular este año? Charlypi, influencer tecnológico con miles de seguidores en México, lanza una advertencia directa: si miras hacia Motorola, olvida los modelos de 2024 o anteriores.

La recomendación no es caprichosa. Charlypi analiza el panorama actual y encuentra que, aunque la marca mantiene opciones sólidas, su política de actualizaciones —apenas 3 a 4 años— limita la vida útil de sus dispositivos frente a competidores que ofrecen hasta 7 años de soporte.

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¿Vale la pena un Motorola de gama alta en 2026?

El Motorola Edge 50 Ultra, lanzado en 2024, sigue siendo el tope de gama más potente de la marca. En el mercado mexicano, equipos nuevos rondan los $16,000 MXN, un precio que Charlypi considera aceptable solo si encuentras una oferta cercana a los $10,000 MXN. “Si quisieras el último gama alta, el más poderoso, entonces tendrías que optar por el Motorola Edge 50 Ultra", señala el creador.

Pero hay un pero.

Con ese presupuesto, otros Android ofrecen procesadores más recientes y promesas de actualización más largas. El Snapdragon 8s Gen 3 del Edge 50 Ultra no es malo, pero en 2026 el mercado ya se mueve hacia la siguiente generación.

Actualizaciones y soporte: el punto débil de Motorola

Aquí está el detalle que muchos pasan por alto: Motorola no compite en longevidad de software. Mientras Samsung garantiza hasta 7 años de actualizaciones en sus flagships, los equipos de la marca estadounidense se quedan en 3 o 4. Por eso, Charlypi es tajante: “Teléfonos del 2024 para atrás ya no te los recomendaría”.

La regla se aplica con matices según la gama:

Gama alta (Edge) : solo considera modelos lanzados en 2025 o posteriores.

: solo considera modelos lanzados en o posteriores. Plegables (Razr) : compra siempre nuevo; la garantía en pantallas flexibles tiene “letras chiquitas” .

: compra siempre nuevo; la garantía en pantallas flexibles tiene . Gama media (Moto G) : verifica que sea la versión 2025 , no la de 2024 .

: verifica que sea la versión , no la de . Gama baja (Moto E): únicamente el modelo del año en curso, como el esperado Moto E15.

En plegables, el riesgo se duplica. “Es más arriesgado comprar un teléfono de este estilo de segunda mano por mucho que el teléfono esté en buenas condiciones”, advierte Charlypi. Ser el primer dueño te respalda con factura y acceso directo a reparaciones.

Para presupuestos ajustados, la competencia aprieta. Marcas como Infinix y Tecno ofrecen equipos por menos de $5,000 MXN con baterías generosas, resistencia y funciones de IA básicas. “El talón de Aquiles de Motorola en general son la cámara y el procesador" en esta gama, reconoce el analista.

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