Concluyó el Hot Sale y la Venta Noctura Liverpool, sin embargo la temporada de descuentos sigue con el Amazon Prime Day 2026.

Durante estos días, los miembros Amazon Prime encontrarán descuentos de hasta el 65% en tecnología, hogar y moda, junto con meses sin intereses en tarjetas participantes.

Si eres de los que está pensando en renovar dispositivos del hogar como pantallas, refrigeradores, estufas y más, aquí te contamos cuándo comenzará.

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¿Cuándo es el Prime Day de 2026?

Prime Day se ha consolidado como una de las fechas más importantes del comercio electrónico.

Amazon va a celebrar una nueva edición de su Prime Day, que en esta ocasión durará siete días: del 23 al 29 de junio.

Las ofertas iniciarán a las a las 00:01 horas del 23 de junio, ofreciendo beneficios de envíos rápidos y gratuitos incluidos en la membresía del cliente.

Durante esos días, los compradores podrán acceder a descuentos especiales en miles de productos, además de ofertas relámpago que estarán disponibles por tiempo limitado o hasta agotar existencias. Por ello, Amazon recomienda a los usuarios monitorear constantemente tanto la aplicación móvil como el sitio web.

¿Qué ofertas hay en el Amazon Prime Day 2026?

Diversas tiendas cuentan con descuentos en productos de todas las marcas:

Pantallas

Colchones

Celulares

Videojuegos

Hogar

Audífonos inalámbricos

Smartwatches

Perfumes

Ropa

Maquillaje

¿Cuánto cobra Amazon Prime en 2026?

Amazon Prime Video mantiene en 2026 un precio de 99 pesos al mes o 899 pesos al año en México o 149 pesos al mes sin anuncios. Incluye:

Prime Video: Miles de películas, series, anime y contenido exclusivo.

Envíos gratis: Entrega sin costo en millones de productos dentro de Amazon México.

Prime Gaming: Juegos gratuitos y contenido adicional para títulos populares.

Amazon Music Prime: Acceso a millones de canciones y playlists.

Prime Reading: Selección de libros y revistas digitales.

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