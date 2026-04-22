Liverpool remata Motorola G50 5G con batería de 2 días y pantalla de 90Hz

El Motorola Moto G50 5G promete hasta dos días de batería y llega a Liverpool con un precio que invita a checarlo: $7,576 pesos. Mientras Samsung acapara titulares con sus lanzamientos premium, esta propuesta de gama media apuesta por lo que realmente importa al usuario cotidiano: conectividad 5G, fluidez en pantalla y autonomía real, sin romper la alcancía.

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¿Qué ofrece el Moto G50 5G por menos de 8 mil pesos?

El dispositivo no presume de especificaciones de flagship, pero cubre con holgura las necesidades básicas y algunas extras. Su pantalla IPS LCD de 6.5 pulgadas con tasa de refresco de 90 Hz hace que navegar por redes sociales o ver videos se sienta más líquido, un detalle que se agradece tras usar equipos con paneles estándar de 60 Hz.

Bajo el capó, el procesador MediaTek Dimensity 700 gestiona tareas diarias sin sobresaltos. Los 4 GB de RAM y los 128 GB de almacenamiento (ampliables hasta 1 TB con microSD) dan margen para tener varias apps abiertas y guardar fotos sin preocuparse por el espacio. La cámara principal de 48 MP captura imágenes decentes con buena luz, mientras que la batería de 5,000 mAh es la verdadera estrella: aguanta jornadas largas, incluso con uso moderado de 5G.

Tarjetas Liverpool: 3 MSI de $2,525.33 o 6 MSI de $1,262.67, sin intereses.

3 MSI de $2,525.33 o 6 MSI de $1,262.67, sin intereses. Otras tarjetas: Hasta 3 meses sin intereses, con mensualidad variable según el banco.

Hasta 3 meses sin intereses, con mensualidad variable según el banco. Efectivo: Pago disponible en establecimientos autorizados al finalizar la compra en Liverpool.com.mx.

La experiencia se completa con Android 11, lector de huellas lateral, desbloqueo facial, puerto de audífonos de 3.5 mm y certificación IP52 contra salpicaduras. Eso sí, la carga rápida de 15W (con cargador de 10W incluido) no es la más veloz del mercado, pero cumple.

Liverpool Moto G50 Liverpool Moto G50. (Liverpool)

¿Cómo financiar tu Motorola sin intereses en Liverpool?

Aquí está el gancho para el bolsillo mexicano. El precio de lista se mantiene en $7,576 MXN, pero la posibilidad de diferirlo a 6 meses sin intereses con la tarjeta Liverpool reduce la barrera de entrada. En lugar de desembolsar casi 7.6 mil pesos de una vez, el pago mensual queda en $1,262.67, una cifra que muchos usuarios pueden integrar a su presupuesto sin “tirar la toalla” en otros gastos.

Este esquema de financiamiento es una ventaja competitiva frente a otros retailers que solo ofrecen 3 MSI o requieren promociones bancarias específicas. Además, el envío es gratis y puedes optar por la recolección inmediata vía Click & Collect si hay disponibilidad en tienda física, ideal para quienes no quieren esperar.

Para el usuario promedio en México, que prioriza duración de batería, conectividad futura con 5G y una pantalla fluida para consumir contenido, el Moto G50 5G representa una opción equilibrada. No compite en potencia bruta con los Galaxy de Samsung, pero tampoco busca hacerlo: su propuesta es ofrecer lo esencial bien ejecutado, con la tranquilidad de un servicio postventa respaldado por una cadena departamental conocida.

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