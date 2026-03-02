Samsung Galaxy S25 Ultra en oferta: Walmart liquida un teléfono gama alta y desbloqueado

Walmart puso en promoción el Samsung Galaxy S25 Ultra de 512 GB en color Negro Titanio con un descuento que llama la atención: de $35,999 a $21,499 pesos, es decir, un ahorro de $14,500 pesos, cercano al 40% de descuento. Se trata de una unidad desbloqueada, lista para usarse con cualquier compañía telefónica del país.

Principales funciones del Samsung Galaxy S25 Ultra

Este modelo representa la gama más alta de Samsung y llega con novedades que buscan resolver tareas del día a día. Una de ellas es Galaxy AI, un conjunto de funciones de inteligencia artificial integradas en el sistema para ayudar con traducciones en tiempo real, edición de fotos o resumen de notas, sin necesidad de aplicaciones adicionales.

Para quienes no están familiarizados con especificaciones técnicas, lo relevante es saber qué significa cada característica en el uso cotidiano. Aquí los puntos clave:



Pantalla de 6.9 pulgadas con tecnología Dynamic AMOLED 2X: ofrece colores vivos y buena visibilidad incluso bajo luz directa del sol, útil para revisar el celular en exteriores.

Procesador Snapdragon 8 de última generación: permite mover aplicaciones pesadas, juegos o edición de video sin que el equipo se trabe.

12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento: espacio amplio para fotos, videos y archivos, además de una gestión fluida al tener varias aplicaciones abiertas.

Sistema de cámaras con sensor principal de 200 MP: captura detalles finos y permite recortar imágenes sin perder calidad; incluye zoom digital de hasta 100x para acercamientos lejanos.

Batería de larga duración y carga rápida: Samsung estima hasta 40 horas de uso moderado, aunque el rendimiento varía según el manejo que cada usuario le dé.

Construcción en titanio y certificación IP68: mayor resistencia a golpes, polvo y agua, ideal para imprevistos del uso diario.

S Pen integrado: un lápiz óptico que se guarda en el chasis y sirve para tomar notas, dibujar o controlar el teléfono a distancia.

El equipo funciona con Android 15 desde su primera encendida, lo que garantiza acceso a las últimas funciones de seguridad y personalización del sistema de Google.

Oferta del Samsung Galaxy S25 Ultra en Walmart.|Walmart.

Cómo pagarlo y cómo recibir el producto

En cuanto a la compra, Walmart ofrece varias facilidades. Se puede pagar a 15 meses sin intereses con tarjetas participantes, con mensualidades aproximadas de $1,433 pesos. También hay opciones a 18 o 24 meses con intereses, según el banco. Además de tarjetas de crédito y débito, se acepta Cashi, la plataforma de pagos de Walmart, para quienes prefieren no usar plástico.

La entrega se puede realizar a domicilio en todo México, con tiempos estimados de 2 a 5 días hábiles al ingresar el código postal. También está disponible la opción de recogida en tienda, útil si se prefiere tener el producto el mismo día y evitar costos de envío, que generalmente son gratuitos en artículos de este rango de precio.

Un detalle a considerar: por políticas ambientales, la caja del Galaxy S25 Ultra no incluye adaptador de corriente ni audífonos. El contenido se limita al teléfono, el S Pen, un cable USB-C a USB-C, el pin para la bandeja SIM y la guía de inicio. Será necesario usar un cargador compatible o adquirirlo por separado.

Los precios y la disponibilidad pueden cambiar según la temporada o vendedores externos dentro del marketplace de Walmart. Por ello, conviene revisar directamente el sitio oficial para confirmar condiciones al momento de la compra.