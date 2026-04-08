Créditos Fonacot 2026: todos los trabajadores mexicanos que cumplan estos requisitos podrán acceder

Miles de trabajadores mexicanos tienen a su alcance un financiamiento con descuento vía nómina para estas vacaciones. El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) ofrece condiciones más flexibles para sus créditos que la banca tradicional. Solo quienes cumplan este requisito —y son más de los que imaginas— pueden acceder al depósito directo en su cuenta.

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Requisitos para tramitar los Créditos Fonacot 2026

Los Créditos Fonacot 2026 exigen únicamente cuatro documentos para iniciar el trámite. El solicitante presenta INE o pasaporte original, comprobante de domicilio reciente, último estado de cuenta bancario y cuatro recibos de nómina.

INE o pasaporte vigente (original)

Comprobante de domicilio reciente (no necesita estar a tu nombre)

Último estado de cuenta bancario

Cuatro recibos de nómina recientes

Número de celular activo

Dos referencias personales

Correo electrónico personal

Además, el solicitante debe laborar en una empresa afiliada a Fonacot —obligación legal para todas las compañías del país—. Requiere ser mayor de 18 años y tener al menos seis meses de antigüedad en su empleo actual.

Fonacot otorga créditos máximos equivalentes a cuatro meses de sueldo, para acceder a ellos se necesita cumplir algunos requisitos.|Getty Images

Lo que debes saber antes de solicitar tu crédito

El coordinador general comercial, Salvador Gazca Herrera, confirmó que el depósito llega directo a la cuenta bancaria del trabajador una vez concluido el trámite. Fonacot redujo el requisito de antigüedad de un año a solo seis meses para ampliar el acceso.

En 2025, el Instituto alcanzó un récord histórico: más de dos millones de trabajadores beneficiados. Esa cifra refleja que las condiciones actuales son las más accesibles en la historia del organismo.

Fonacot advierte: el trámite es completamente gratuito. Evita intermediarios o "coyotes" que cobran por gestiones que no tienen costo, y nunca falsifiques documentos, ya que el daño lo sufre el propio solicitante.