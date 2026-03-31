Confirmado: módulos del INE en Puebla cierran todos estos días por Semana Santa y reabren en esta fecha

Si necesitas tramitar tu credencial en Puebla, hazlo ya. El INE confirmó que sus módulos de atención ciudadana van a cerrar por la Semana Santa 2026. No es un periodo de vacaciones cualquiera. La Junta General Ejecutiva aprobó este ajuste formalmente el pasado 25 de marzo. Las puertas se cierran y los plazos legales se detienen.

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¿Qué días exactos van a cerrar los módulos del INE en Puebla?

El calendario ya quedó definido para la primera semana de abril. El servicio no se corta de golpe, pero el horario se reduce antes del cierre total. Los ciudadanos deben tomar previsiones desde el miércoles. No habrá personal para trámites de última hora durante los días santos.

Así queda el calendario de atención:



Miércoles 1 de abril: El cierre será a las 14:00 horas. Salen una hora antes de lo normal.

El cierre será a las 14:00 horas. Salen una hora antes de lo normal. Jueves 2 de abril: Módulos cerrados. Sin servicio al público.

Módulos cerrados. Sin servicio al público. Viernes 3 de abril: Módulos cerrados. Suspensión total.

Módulos cerrados. Suspensión total. Sábado 4 de abril: Módulos cerrados. No hay atención el fin de semana.

Módulos cerrados. No hay atención el fin de semana. Lunes 6 de abril: Reanudación de actividades en horario regular de 8:00 a 15:00 horas.

¿Qué trámites se quedan pausados durante estos días de asueto?

No podrás hacer nada relacionado con tu identificación oficial. Si perdiste tu credencial o te la robaron, tendrás que esperar al lunes. La suspensión incluye los trámites por primera vez, renovaciones por vigencia y actualizaciones de domicilio. El sistema digital de citas tampoco procesará movimientos para esos días específicos.

Los plazos legales de los procedimientos bajo competencia del instituto no van a correr en este lapso. Eso sí, hay una excepción: si hay procesos electorales locales activos, esos departamentos siguen operando normal. El ciudadano común no podrá entrar a las oficinas de trámite.

¿Cómo puedo saber si hay citas disponibles o módulos abiertos cerca?

Para cualquier urgencia, el instituto dejó abiertas sus vías digitales. Puedes entrar a ine.mx/puebla para ver el mapa de módulos. También está el número nacional 800 433 2000. Ahí te dirán qué oficina te queda más cerca para el lunes 6 de abril.

No dejes el trámite para después del descanso. La demanda de citas suele subir mucho cuando las oficinas reabren tras un puente largo. Si tu credencial ya venció o está por expirar, el lunes será el día de mayor saturación.