¿Ves rostros en nubes, autos o tostadas? Esto es lo que tu cerebro está haciendo (y por qué)

Muchos ciudadanos experimentan la extraña sensación de distinguir figuras humanas donde solo hay objetos inanimados durante su rutina diaria. Cuando detectas rostros en nubes, autos o tostadas, tu cabeza ejecuta una acción biológica automatizada y profunda que tu cerebro está haciendo funcionar en este preciso instante para alterar tu percepción de la realidad.

Esta condición cognitiva involuntaria ocurre de forma masiva y constante en la población sin importar el lugar de residencia actual. Al buscar figuras conocidas en el entorno, descubres patrones geométricos donde no existen y activas un sistema nervioso que los científicos estudian con asombro.

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Esto es lo que está haciendo tu cerebro al ver rostros en objetos

Esta condición psicológica ocurre debido a un fenómeno de la mente que los especiales llaman pareidolia facial. El sistema nervioso central trabaja a marchas forzadas para encontrar orden, simetría y sentido lógico en cada rincón del caótico entorno urbano que te rodea.

La mente humana interpreta grandes cantidades de información visual compleja en cuestión de unos pocos milisegundos. Si la distribución geométrica de ciertos elementos del mobiliario urbano simula una mirada o una boca, el circuito de reconocimiento facial se enciende de forma automática.

Por esa razón notas expresiones de felicidad, sorpresa o enojo en las fachadas de los edificios capitalinos más antiguos. Tus ojos captan líneas simples de las estructuras y el sistema cognitivo de inmediato les otorga una identidad con rasgos completamente humanos.

pareidolia figuras caras objetos.jpg El cerebro identifica ojos y bocas mediante un reflejo genético heredado del pasado. (Instagram / Bruno A. / @brunomelem)

El porqué evolutivo detrás de esta situación y su impacto en cada persona

Los especialistas en salud consideran que esta sorprendente habilidad se desarrolló en el pasado como una ventaja evolutiva fundamental para la preservación de la vida. Durante miles de años en la antigüedad, detectar la presencia de otra persona u ocultar la mirada de un depredador significaba la diferencia entre la vida o la muerte inmediata.

El instinto de preservación obligó a nuestra especie a volverse extremadamente eficiente para identificar siluetas extrañas en la intemperie. Por ello basta con mirar dos puntos distantes y una línea recta en cualquier superficie rugosa para que el cerebro dibuje una cara familiar.

Esta ilusión óptica ocurre en todas las culturas del mundo por igual y se manifiesta desde los primeros meses de la etapa de lactancia materna. El cansancio físico extremo, el estrés diario y los altos niveles de creatividad aumentan la frecuencia con la que experimentas este curioso reflejo neurológico.

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