Liverpool remata y pone en oferta el Samsung Galaxy A17 de 128GB y con hasta 13 Meses sin Intereses

Por menos de $3,500 pesos, un celular con pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas y seis años de actualizaciones ya no es una promesa lejana. Liverpool acaba de ajustar el precio del Samsung Galaxy A17 y lo coloca en un rango que difícilmente se ignora.

La marca coreana mantiene su apuesta por la gama media con un dispositivo que combina especificaciones sólidas y un esquema de pagos flexible. El descuento directo del 12.5% transforma un equipo de $3,999 en una opción de $3,499, y ahí no termina la ventaja.

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¿Vale la pena el Samsung Galaxy A17 en este precio?

El precio de oferta se mantiene intacto al dividir el pago con la Tarjeta Liverpool. Quienes prefieren no comprometer su flujo mensual pueden elegir entre tres plazos sin intereses:

6 meses : $583.17 MXN mensuales

: $583.17 MXN mensuales 9 meses : $388.78 MXN mensuales

: $388.78 MXN mensuales 13 meses: $269.15 MXN mensuales

Detrás del precio accesible, el A17 entrega una pantalla Super AMOLED de 6.7 pulgadas con tasa de refresco de 90Hz y protección Gorilla Glass Victus. El procesador MediaTek Helio G99 (en versión LTE) o el Exynos 1330 (para 5G) manejan tareas cotidianas sin problemas, mientras que la batería de 5,000 mAh con carga rápida de 25W cubre jornadas completas.

Liverpool Samsung Galaxy A17 Liverpool Samsung Galaxy A17. (Liverpool)

Samsung apuesta por longevidad: seis años de actualizaciones

Uno de los argumentos más fuertes del Galaxy A17 es su promesa de soporte: Android 15 de fábrica y actualizaciones de sistema y seguridad por hasta seis años. Para el usuario mexicano que busca extender la vida útil de su equipo sin cambiar de teléfono cada dos ciclos, esta decisión reduce el costo real de propiedad.

La cámara principal de 50 MP con estabilización óptica (OIS) mejora la nitidez en fotos con poca luz, acompañada de un gran angular de 5 MP y un sensor macro de 2 MP. En selfies, el lente frontal de 13 MP mantiene detalles nítidos. El diseño “Key Island 2.0” delinea bordes de 7.5 mm y ofrece acabados en Negro, Gris y Azul.

Liverpool ofrece envío gratis a domicilio en todo el país y la opción Click & Collect para recoger en tienda en aproximadamente dos horas, sujeto a disponibilidad.

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