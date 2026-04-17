Con 47% de descuento: Liverpool remata el Motorola G86 5G POLED 6.6 pulgadas con cámara triple

Bajar de $10,000 a $5,299 pesos no es cualquier cosa. Liverpool acaba de lanzar una promoción agresiva con el Motorola Moto G86 5G, y el paquete incluye más de lo que esperas: smartwatch y audífonos van de regalo.

El Motorola Moto G86 5G llega a la gama media-alta con una propuesta que busca competir de frente en un mercado saturado. La tienda departamental no solo recortó casi la mitad del precio, sino que armó un combo que responde a lo que realmente pide el consumidor mexicano: valor por su dinero.

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¿Qué ofrece el Motorola Moto G86 5G por ese precio?

La pantalla de 6.6 pulgadas con tecnología pOLED y resolución 1.5K marca la diferencia desde el primer vistazo. Con un brillo pico de 4500 nits, podrás ver contenido bajo el sol sin forzar la vista. El procesador MediaTek Dimensity 7300 maneja la multitarea y la conectividad 5G sin calentarse, mientras que los 6 GB de RAM (expandibles virtualmente) mantienen las aplicaciones fluidas.

La batería de 5,200 mAh aguanta el ritmo de un día completo, y la carga rápida de 30W te saca de apuros en minutos. Pero hay un detalle que muchos pasan por alto: el cubo de carga no viene en la caja. Motorola sigue la tendencia de reducir residuos, así que si no tienes uno compatible, tendrás que comprarlo aparte.

Liverpool Moto G85. Liverpool Moto G85. (Liverpool)

¿Conviene comprar el Motorola en esta promoción?

Aquí es donde los números cobran sentido. Por $5,299 pesos obtienes:

Smartphone Motorola Moto G86 5G con 256 GB de almacenamiento

con de almacenamiento Smartwatch compatible como regalo integrado

compatible como regalo integrado Audífonos inalámbricos incluidos en el paquete

incluidos en el paquete Envío gratis a todo México o recogida en tienda en horas

Si comparas con otros equipos de gama similar, el ahorro de $4,701 pesos representa una oportunidad real, no una promoción disfrazada. Además, Liverpool permite pagar hasta en 6 meses sin intereses con su tarjeta, lo que baja la mensualidad a $883 pesos aproximadamente.

La cámara principal de 50 MP con estabilización óptica (OIS) captura fotos nítidas incluso con movimiento, mientras que el sensor de 8 MP para gran angular y macro amplía tus opciones creativas. Para selfies, los 32 MP frontales garantizan que tus videollamadas se vean profesionales.

Un punto a favor: la certificación IP69 protege al equipo contra polvo y agua, sumergible hasta 1.5 metros por 30 minutos. Ideal para quienes no quieren andar con cuidados extremos.

El sonido Dolby Atmos con altavoces estéreo eleva la experiencia multimedia, y el lector de huellas en pantalla responde al instante. Detalles que, sumados, justifican la inversión.

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