La Central de Abasto, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX), se convirtió en el escenario de un suceso tecnológico, pues se captó a un robot humanoide y a su “mascota” buscando los mejores precios para su mandado.

El hecho rápidamente llamó la atención de comerciantes, clientes y usuarios de redes sociales.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Por qué había un robot en la Central de Abasto?

Las imágenes muestran al robot desplazándose con normalidad entre los locales mientras su compañero robótico de cuatro patas, lo sigue de cerca.

🇲🇽✨ Solo en México: entre costales, frutas y pasillos de la Central de Abasto, un robot con sombrero de charro y un perro mecánico se robaron todas las miradas. 🤖🐕



Las imágenes ya circulan por redes y muchos aseguran que parece una escena de película futurista... pero ocurrió… pic.twitter.com/bGOX6GtcAO — TraficoPuebla (@Trafico_Puebla) June 1, 2026

Lo que más destacó fue su peculiar atuendo, tal cual un ‘diablero’ o ‘chalán: un sombrero negro y un delantal decorado, elementos que le dieron un toque muy mexicano durante su recorrido por el mercado.

La presencia de ambas máquinas provocó que las personas interrumpieran su trabajo para observar.

¿Qué tranza mi robotino? Dame dos cajas de limones”, “¿Me va a saber elegir la fruta o verdura que sea para hoy o nel?“, ”Ya están muy modernos esos diableros", “La IA al final se cansó y mejor se íntegro a México”, “Hasta ese robot tiene trabajo y yo nadota”, “Literalmente es una máquina de chambeo”; se lee en los comentarios en redes sociales

Hasta el momento, no se ha revelado el origen exacto ni el propósito oficial de la visita de estos dispositivos a la capital. Sin embargo, la comunidad internauta reaccionó con humor.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.