Liverpool remata el Motorola Edge 60 Pro de 512GB, cámara de 50MP y carga inalámbrica TurboPower

Si estabas esperando el momento ideal para renovar tu smartphone, esta podría ser tu oportunidad. Liverpool lanzó una oferta para el Motorola Edge 60 Pro, un dispositivo que destaca por su equilibrio entre potencia, diseño y almacenamiento.

El Motorola Moto Edge 60 Pro cuenta con una pantalla POLED de 6.67 pulgadas y una capacidad de almacenamiento de 512GB, características que lo posicionan como una opción competitiva dentro de su segmento.

En cuanto a diseño, el dispositivo está disponible en tres colores: morado, azul y gris, ofreciendo alternativas para distintos gustos.

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Motorola Edge 60 Pro precio

El equipo, que originalmente tiene un precio de 15,999 pesos, se encuentra actualmente rebajado a 10,499 pesos, lo que representa un descuento superior a los 5 mil pesos. Además, los clientes pueden adquirirlo mediante un esquema de hasta seis meses sin intereses, con pagos mensuales de 1,749.83 pesos.

Puedes conseguir la oferta aquí.

Motorola Edge 60 Pro características

El Motorola Edge 60 Pro es un gama media-alta lanzado en 2025 que destaca por su pantalla pOLED de 6.7" a 120Hz con 4500 nits, procesador MediaTek Dimensity 8350 Extreme, 12GB de RAM y 512GB de almacenamiento. Ofrece una gran batería de 6000 mAh con carga rápida de 90W y resistencia al agua IP68/IP69.



Pantalla: 6.7 pulgadas pOLED, resolución 1.5K (2712 x 1220píxeles), 120 Hz, brillo pico de 4500 nits, HDR10+ y protección Gorilla Glass 7i.

Rendimiento: Procesador MediaTek Dimensity 8350 Extreme (4 nm). 12 GB de RAM LPDDR4X/LPDDR5X y 512 GB de almacenamiento UFS 4.0.

Cámaras Traseras: Triple sistema de 50 MP principal (sensor Sony Lytia 700C, OIS), 50 MP ultra gran angular/macro (120º) y 10 MP telefoto con zoom óptico 3x (OIS). Cámara frontal: 50 MP.

Batería y carga: 6000 mAh con carga rápida TurboPower de 90W, carga inalámbrica de 15W y carga inversa de 5W.

Sistema operativo: Android 15.

Conectividad: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC y USB-C.

Seguridad y diseño: Lector de huellas bajo pantalla, reconocimiento facial, resistencia IP68/IP69 y certificación militar MIL-STD-810H.

Audio: Altavoces estéreo con Dolby Atmos.

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