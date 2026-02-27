Oficial: Lista de trámites del IMSS para los que piden CURP biométrica en 2026

La CURP biométrica en México es la versión modernizada de la Clave Única de Registro de Población que incorpora datos físicos únicos del titular (fotografía, huellas dactilares de ambas manos y escaneo de iris) para fortalecer la seguridad y evitar el robo de identidad. Esta nueva identificación obligatoria centraliza la información en el RENAPO para trámites gubernamentales, bancarios, en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y más.

A partir de 2026, el IMSS exigirá la CURP biométrica para realizar una serie de trámites clave o esenciales, lo que obliga a personas a actualizar su clave de identificación antes de acudir a sus clínicas o realizar gestiones. ¿Para quiénes aplica y desde cuándo?

¿Para qué trámites del IMSS se ocupa la CURP Biométrica en 2026?

La medida fue publicada el 24 de febrero en el Diario Oficial de la Federación (DOF), resultado de un acuerdo entre el IMSS y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, con el objetivo de agilizar procedimientos. Este documento se solicita para:



Identificación personal para hacer gestiones presenciales en cualquier oficina del IMSS.

Alta patronal e inscripción de empresas en el seguro de riesgos de trabajo.

Asignación o cancelación del Registro Patronal Único (RPU).

Obtención del Número Patronal de Identificación Electrónica (NPIE) y certificados digitales.

Avisos de movimientos laborales (altas, bajas o modificaciones).

Acreditación de personalidad jurídica, especialmente al representar a una empresa o tercero.

La publicación en el DOF indica que la disposición entrará en vigor 15 días después de su publicación, lo que ubica la fecha de aplicación alrededor del 17 de marzo de 2026. A partir de entonces, quienes acudan a realizar gestiones presenciales en el IMSS deberán identificarse con la CURP biométrica o con una credencial oficial, mientras se implementa en todo el país.

El cambio aplica para: trabajado, representante legal o dueño de un negocio.

Si deseas una cita para sacar tu CURP Biométrica puedes dar click en este enlace.

