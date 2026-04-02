6 Meses sin Intereses en Liverpool: El Samsung Galaxy de gama media-baja, con gran pantalla y bajo precio

El Samsung Galaxy A03 se ha convertido en una de las opciones de gama media-baja con mayor presencia en el mercado, posicionándose como una alternativa accesible para quienes buscan un celular funcional con pantalla amplia y características básicas para el día a día. Disponible en Liverpool, este dispositivo resulta atractivo para usuarios que priorizan el precio sin sacrificar lo esencial.

Actualmente, este modelo tiene un precio de $6,766 pesos, con la posibilidad de adquirirlo a seis meses sin intereses de poco más de $1,000 pesos por cada pago. lo que facilita su compra sin realizar un gasto fuerte en una sola exhibición.

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¿Qué ofrece el Samsung Galaxy A03 y por qué es una opción económica?

Este modelo integra lo necesario para quienes buscan un equipo sencillo pero eficiente. Su pantalla IPS de 6.5 pulgadas con resolución Full HD permite una buena experiencia al consumir contenido, mientras que su procesador de 8 núcleos brinda fluidez en aplicaciones cotidianas.

Entre sus características principales destacan:

Pantalla de 6.5 pulgadas tipo IPS con resolución Full HD

Cámara trasera dual de 48 + 2 megapíxeles

Cámara frontal de 5 megapíxeles

Memoria RAM de 3 GB con opción de expansión mediante Micro SD

Sistema operativo Android con Google Assistant integrado

A esto se suma un diseño práctico, conectividad Bluetooth y Wi-Fi, así como desbloqueo mediante huella digital o código numérico, lo que refuerza su funcionalidad en el día a día.

La oferta cuenta con envío gratis a todo el país, lo que suma valor a la compra.|Imagen Ilustrativa

¿Vale la pena comprar el Samsung Galaxy A03 en Liverpool a meses sin intereses?

Uno de los puntos más atractivos de esta oferta es su accesibilidad, ya que combina un precio competitivo con facilidades de pago en Liverpool, por lo que podrás adquirirlo por seis pagos de $1127.67 sin intereses. Además, cuenta con envío gratis a todo el país, lo que suma valor a la compra.

Aunque no incluye funciones como carga rápida, NFC o resistencia al agua, este equipo cumple con lo esencial para:

Uso de redes sociales y mensajería

Consumo de contenido en streaming

Navegación en internet

Fotografía básica

En conjunto, el Galaxy A03 se posiciona como una alternativa accesible dentro del catálogo actual. No busca competir con modelos de gama alta, pero sí ofrecer una experiencia equilibrada para quienes priorizan precio, pantalla grande y funcionalidad básica en un solo dispositivo.

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